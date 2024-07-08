Денис Румянцев: «Видимо, я не самый плохой человек»

Сейчас я на том уровне достатка, когда не стеснен никакими обстоятельствами. Даже могу кому-то помогать и тратиться на глупые хотелки. Но у меня несколько финансовых потоков: служу в театре, преподаю вокал, снимаюсь в кино. И есть основание полагать, что после «Киберпапы» с последним ситуация изменится в лучшую сторону. Я посмотрел все серии и не испытал кринжа – думаю, это успех.

На данный момент основная часть моего заработка – в театре. Я служу в Московском дворце молодежи. Играю одну из главных ролей в пародии «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так». Мне очень нравятся комедия и музыка. И тут они соединяются воедино. Господи, попадание по всем фронтам. Было бы славно, если бы и киноиндустрия вновь погрузилась в мюзиклы. Ведь в советское время это был очень популярный жанр. Я здорово пою и буду органичен в этом как никто другой.

Я смазливый, у меня типаж Ромео. Однажды я думал: «Боже, может, побриться налысо?» И, кстати, побрился! Правда, это было больше для проекта «Лэйт найт скул» с Алексеем Лукиным в главной роли, но после мне начали приходить предложения сыграть отсидевшего малолетку. Думаю, уже понятно, что внутренне я на такое не тяну. Уверен, смогу полюбиться широкой аудитории таким, какой есть. И исполнить свою детскую мечту – веселить людей на большой сцене.

«Будет и мой черед – чую размах крыла...» («Я ненавижу свет...», Осип Мандельштам. – Прим. редакции) – пришло время высоких цитат (смеется). Держу эту строчку в голове с восьмого класса. Мне кажется, это прямо про меня. Иду в нужную сторону и, несмотря ни на что, добиваюсь того, чего хочу. Живя в сегодня, но аккуратненько мечтая о завтра.