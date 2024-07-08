Денис Румянцев: «Видимо, я не самый плохой человек»

Пойте! Возможно, именно это умение откроет вам все двери в кино, как актеру Денису Румянцеву. Он вырос в музыкальной семье и был уверен, что в его жизни все предопределено. Но пубертат, котлеты, ГИТИС... Раз – мастерская Валерия Гаркалина. Два – одна из ролей в нетривиальной премьере года «Киберпапа». И остается только гадать, что там впереди. Особенно если индустрия возродит мюзиклы и замахнется на Шекспира.
«О, а здесь меня отмудохали за парку...» (смеется) – вспоминал сегодня, проезжая какую-то остановку в нижней части города. Меня не понимали и не принимали. В детском саду ребята постоянно щипали за то, что в пять лет я уже умел читать. Думали, выпендриваюсь. В школе пацаны не брали играть в футбол из-за плохого зрения. А если и брали, то исключительно ради стеба – ставили в ворота, чтобы я ловил мячи лицом. Денег на нормальные очки никогда не было, потому что как только мне покупали новые – они сразу где-то терялись, разбивались. Из таких мелочей была соткана моя жизнь.
Я быстро сепарировался от основной части сверстников. Не любил их увлечения, мне с детства нравились искусство, творчество. Я проводил за фортепиано по шесть часов в день, постоянно что-то разучивая. Думаю, это из-за того, что в моей семье повышенная концентрация музыкальности: папа и сестра – мультиинструменталисты, мама обожает петь. Поэтому и я сначала в музыкалку поступил, а потом в обычную школу. Но все было по любви, на меня никто никогда не давил.
Случился перелом левой руки, шандарахнул пубертат... мне захотелось петь. У меня тогда долго не ломался голос, поэтому до старших классов я чувствовал себя новым Майклом Джексоном. Так что быстро переквалифицировался из пианиста в певца и даже поступил в Гнесинку на бюджет факультета эстрадно-джазового вокала.
Чтобы окончательно слезть с родительской шеи, устроился в общепит. И вот одним жарким июньским днем пробираюсь от своей съемной комнатки на работу жарить котлеты и вижу: Земляной Вал, Таганка, ГИТИС – все кишит абитурой, конца улицы не видно. Вдруг встречаю Любу, девочку из параллели. Она объясняет, что с пяти утра люди стоят в очереди на прослушивание в ГИТИС, и предлагает мне залететь «по фану». Я соглашаюсь и только перед входом в аудиторию понимаю, что набирают актерский факультет, а значит нужна чтецкая программа.
«Споем или почитаем?» Конечно, споем! Я был единственным, чью песню дослушали до конца. Мастер сказал: «Спасибо за доставленное удовольствие, а теперь давайте почитаем. Что-нибудь веселое». И я поплыл... Поэтому, как только всех прослушали, сразу вскочил и собрался уходить, но меня остановили: «Румянцев, не подавай никуда документы, мы тебя берем на бюджет».
Преподавать сразу после ГИТИСа – лютая история. Не хочу никого обидеть, но когда вчерашний выпускник кого-то чему-то учит – какая-то профанация. Поэтому я долго воротил нос от этого, столкнулся с синдромом самозванца. Но у меня не было выбора – после окончания института возникли финансовые трудности, приходилось даже залезать в долги. И друзья предложили попробовать. Сделал пост в соцсетях, получил большое количество репостов. Видимо, я не самый плохой человек (смеется). В первый день набрал 15 учеников, и понеслось.
Учу петь чувака из Gazgolder (продюсерский центр. – Прим. редакции)! У меня занимаются кастинг-директора, я помогаю актерам с записью на студии и готовлю коллег к пробам. Видимо, у меня есть предрасположенность к преподаванию. Но я не ожидал, что именно это откроет мне двери в мир кино.
Нас с сестрой отправляли на вокальные конкурсы в Италию. Хотя у родителей никогда не было лишних денег. Как? До сих пор загадка. Мама и папа не жалея себя работали на двух работах и обеспечивали нам беззаботное детство. Помню, в первый год моей самостоятельной жизни в Москве перечисляли по две тысячи в месяц. Благодаря им я понял, что любовь – главная движущая сила в жизни, а деньги – вопрос времени.
Сейчас я на том уровне достатка, когда не стеснен никакими обстоятельствами. Даже могу кому-то помогать и тратиться на глупые хотелки. Но у меня несколько финансовых потоков: служу в театре, преподаю вокал, снимаюсь в кино. И есть основание полагать, что после «Киберпапы» с последним ситуация изменится в лучшую сторону. Я посмотрел все серии и не испытал кринжа – думаю, это успех.
На данный момент основная часть моего заработка – в театре. Я служу в Московском дворце молодежи. Играю одну из главных ролей в пародии «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так». Мне очень нравятся комедия и музыка. И тут они соединяются воедино. Господи, попадание по всем фронтам. Было бы славно, если бы и киноиндустрия вновь погрузилась в мюзиклы. Ведь в советское время это был очень популярный жанр. Я здорово пою и буду органичен в этом как никто другой.
Я смазливый, у меня типаж Ромео. Однажды я думал: «Боже, может, побриться налысо?» И, кстати, побрился! Правда, это было больше для проекта «Лэйт найт скул» с Алексеем Лукиным в главной роли, но после мне начали приходить предложения сыграть отсидевшего малолетку. Думаю, уже понятно, что внутренне я на такое не тяну. Уверен, смогу полюбиться широкой аудитории таким, какой есть. И исполнить свою детскую мечту – веселить людей на большой сцене.
«Будет и мой черед – чую размах крыла...» («Я ненавижу свет...», Осип Мандельштам. – Прим. редакции) – пришло время высоких цитат (смеется). Держу эту строчку в голове с восьмого класса. Мне кажется, это прямо про меня. Иду в нужную сторону и, несмотря ни на что, добиваюсь того, чего хочу. Живя в сегодня, но аккуратненько мечтая о завтра.
Текст: Анастасия Андреянова
Фото: Мария Пушкова
Стиль: Алена Сударикова
Укладка: Олег Каплан
Одежда и аксессуары: «Винтажчная», оптика «Оптима», dbs_archive
Свет: студия Comilfo
Локация: кафе CHIHO
Благодарим «ТНТ» Нижний Новгород за помощь в организации интервью и съемки
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)