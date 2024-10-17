В ЦТМ про любовь с ИИ, в Пакгаузах о тайнах Тутанхамона, в Оперном уникальная постановка «Пиковой дамы»: чем заняться в Нижнем с 18 по 20 октября

Если услышите за стойкой бара «Bellissimo! Fantastico!» – знайте это так на наших соотечественников действует уже вовсю празднуемый месяц Негрони, он же всероссийский Негрони fest. В Brera бежим за миланской вариацией Sbagliato с игристым вместо джина и авторским твистрм от шеф-бармена Дмитрия Ильичева на вишневой настойке с какао и кофейной эспумой, «Медные трубы» порадуют Bingo Bongo — взрывным дуэтом банана и соли, а гастрокритик и диджитал-главред Катерина Смирнова рекомендует заглянуть за «Санджовезе Негрони», который был создан в честь фильма «Из Тосканы с любовью». Buon appetito, amici!



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