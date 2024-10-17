В ЦТМ про любовь с ИИ, в Пакгаузах о тайнах Тутанхамона, в Оперном уникальная постановка «Пиковой дамы»: чем заняться в Нижнем с 18 по 20 октября

Новый викенд-дайджест ведет нас на пещерную выставку мультимедийного художника Андрея Бергера, концерт Лампасов в Пивзаводе, лекцию о приключениях египетского царя в нашем и загробном мире и «Пиковую даму» с солистом Мариинского театра. А еще по всему городу в заведениях празднуют месяц Негрони — собираем отсылки и оммажи на знаменитый горький коктейль и сцены из итальянского синематографа.
18 октября
Выставка Андрея Бергера в Futuro
Галерея на Рождественской представляет экспозицию «Нет места, где времени нет». Мультимедийный художник, основатель стрит-арт платформы FGA Андрей Бергер работает на стыке искусства, науки и новых технологий (возможно, вы помните его мегамурал, созданный для фестиваля INTERVALS на элеваторах мукомольного завода). В новом проекте он поведет зрителя внутрь гигантской пещеры (!), где вечный покой и время будто остановилось. Подробнее здесь
16+
|ул. Рождественская, 6
Выставка армянских художников в «Рекорде»
18 октября в 18:30 идем на открытие выставки «Армянская палитра». Увидим собрание работ, созданных за последние 70 лет — от соцреализма и импрессионизма до современного авангарда. В первой части экспозиции 12 мастеров из Армении и России (в том числе, народные художники жизнелюбивый авангардист Арко Багадасарян и мастер света Эдуард Арцрунян!), во второй – живопись Нины Габриэлян, художника, поэта и культуролога, картины которой называют музыкой цвета в движении.
12+
|ул. Алексеевская, 7
Спектакль в ЦТМ
18 октября хохочем на фантастической комедии «Заходит андроид в бар». Она о природе чувств, идентичности, человечности и свободе. Эллен покупает себе робота, чтобы вместе с ним жить на Марсе. Но станут ли они счастливой семьей и способен ли вообще искусственный интеллект любить как человек? В ролях: Анна Сильчук, Сергей Трофимов, Евгений Пыхтин, Анна Энская.
18+
|ул. Варварская, 32
19 октября
Лекция в Пакгаузах
19 октября в 14:00 идем на лекцию из параллельной программы выставки «Древний Египет. Искусство бессмертия». Узнаем от старшего преподавателя кафедры Древнего Востока СПБГУ Натальи Макеевой, кем все же был Тутанхамон, о неразгаданных пока загадках его жизни и ухода в загробный мир. Исследования артефактов из Долины царей продолжаются и сейчас, спустя 100 лет после обнаружения там гробницы молодого (умер в 19 лет!) и, наверное, самого знаменитого фараона.
12+
|ул Стрелка, 21И
День рождения «Пивзавода»
Хмельному предприятию — три года! 19 октября с 19:00 поздравляем именинников в лучших традициях ресторана: начинаем под пшеничное и мелодии группы Лампасы, а продолжаем с портером и мексиканским лагером – идеально усваивается под биты диджеев Makeenko и Chill.i.am. Вместо свечек будем дуть на острые купаты, зовите с собой любителей столоваться огненным.
12+
|Зеленский съезд, 10
Концерт в Филармонии
19 октября в 16:00 празднуем юбилей маэстро Владимира Спивакова (80!). А еще его фонду исполняется 30 лет! Президента Московского международного Дома музыки и артиста мира ЮНЕСКО чествуем в двух отделениях концерта «От сердца к сердцу»: сначала — Вивальди и Бетховен, после — Россини, Сибелиус и Арбан. Среди солистов – стипендиаты фонда Спивакова, а дирижер – Сергей Михеев, мастер Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац и Московского молодежного камерного оркестра.
6+
|Кремль, 2
20 октября
Нижегородская Негрони-лихорадка
Если услышите за стойкой бара «Bellissimo! Fantastico!» – знайте это так на наших соотечественников действует уже вовсю празднуемый месяц Негрони, он же всероссийский Негрони fest. В Brera бежим за миланской вариацией Sbagliato с игристым вместо джина и авторским твистрм от шеф-бармена Дмитрия Ильичева на вишневой настойке с какао и кофейной эспумой, «Медные трубы» порадуют Bingo Bongo — взрывным дуэтом банана и соли, а гастрокритик и диджитал-главред Катерина Смирнова рекомендует заглянуть за «Санджовезе Негрони», который был создан в честь фильма «Из Тосканы с любовью». Buon appetito, amici!
18+
«Пиковая дама» в Театре оперы и балета
20 октября оказываемся в мире страстей и интриг оперы «Пиковая дама» Чайковского. Премьера оперы состоялась еще 1890 года в Мариинке. В Нижегородском театре оперы и балета впервые она была представлена в 1938 году. Современная постановка — это воссозданный совместно с Большим театром спектакль-легенда Валерия Фокина. Партию Германна исполняют Иван Гынгазов из «Геликон-Опера» (лауреат Национальной оперной премии «Онегин») и приглашенный солист Мариинского театра Сослан Кусов.
12+
|ул.Белинского, 59
Фото: архив редакции
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