«Древний Египет. Искусство бессмертия»: «НН.Собака.ru» на открытии уникального выставочного проекта в Пакгаузах

Кураторы выставки называют ее «первоклассным египетским собранием». Почти все артефакты приехали в Нижний из архивного хранения Пушкинского музея, то есть нигде ранее не демонстрировались, в столице в том числе. Центральная часть экспозиции — 3D-реконструкция мумий (10-ти!), позволившая увидеть, какими были древние египтяне (тоже вещь исключительная). Представляем вам хронику и главных героев событий, которые произошли примерно 3000 лет назад и только отчасти в минувшую пятницу.
Татьяна Потапова, Роман Жукарин
Катерина Смирнова
Евгений Верховодова
Наталья Суханова, Анна Гор, Жанна Мережко
Елизавета Зубакина
Алексей Молев, Мария Микрюкова
Екатерина Чудакова
Алексей Антонов, Роман Жукарин
Дарья Колпашникова и Наталья Соколова
Елена Буртасова
Александр Комаров и Татьяна Потапова
Елена Цендровская
Татьяна Дюкова, Маргарита Косихина, Алина Гараева
Егор Аляпин, Алина Логинова
Ольга Лапина, Сабина Мельник
Оксана Нестерова, Наталья Соколова, Ольга Дюжева
Сергей Судьин, Елена Александрова, Ирина Вдовина-Судьина, Юрий Рябиков
Выставку Пушкинского музея и НГХМ поделили на четыре раздела, каждый рассказывают об одном из аспектов бессмертия как его понимали жители Верхнего и Нижнего Нила: материальность, теология, монументальность, эстетика.
- «Материальность» — про технологии мумификации, бинты, маски, амулеты;
- «Теология» — о богах, которые покровительствуют человеку при жизни и после смерти, среди которых и владыка загробного мира Осирис, и все легенды, связанные с ним;
- «Монументальность» посвящена исследованию гробнице как произведению искусства;
- «Эстетика» ведет речь о красивых вещах, которые окружали человека при жизни и после смерти.
Каждый раздел проекта особым образом вписан в интерьер выставочного Пакгауза — с помощью порталов, отсылающих к архитектуре Древнего Египта. Автор этого обрамления нижегородский дизайнер Миша Маслов из MISH Studio (лауреаты премии «Нижний будущего» «НН.Собака.ru»).
Татьяна Потапова, заместитель директора ГМИИ им. Пушкина: «Выставка ценна тем, что она показывает результаты исследований и сотрудничества Пушкинского музея и Курчатовского института. Сегодня вы увидите современные методы изучения мумий, компьютерные томографии, фигуры египтян и древние тексты».
Тимофей Кириллов, Олег Криулин, Иван Костригин, Виктория Стрижова
Жанна Мережко
Наталья Суханова
Ольга Рыхлова-Парле
Марина Артамонычева, Елена Евстратова, Виктория Шупилова
Маргарита Шарова, Александра Быкова
Анастасия Сергеева, Ольга Наумова
Анастасия Кудряшова, Алиса Ананьева, Олеся Деулина
Оксана Нестерова, Татьяна Потапова
Арина Горшенкова
Нунэ Тарпошян, Ирина Чернышова
Александра Мышакина
Виолетта Спиченкова
Анастасия Соколова
Эта работа института и музея длилась с 2017 по 2020 год. Исследованию подвергли 10 мумий — ученым удалось увидеть их «изнутри», проникнуть сквозь пеленание, не нарушив его целостность.
Большинство предметов выставки — из коллекции известного русского египтолога Владимира Голенищева. Всего 87 артефактов: статуэтки, таблички с надписями, саркофаги, фрагменты гробниц, украшения и предметы быта. Древнейшим из них более трех тысяч лет.
В интерактивной зоне проекта ученые-египтологи проводят групповые занятия с детьми и лекции для взрослых. Дети, например, смогут провести собственные раскопки в импровизированной песочнице — отыскать реплики древнеегипетских артефактов, а после, как того требуют правила, занести находки в археологический журнал.
Фото: Анастасия Волкова
Комментарии (0)