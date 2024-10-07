«Древний Египет. Искусство бессмертия»: «НН.Собака.ru» на открытии уникального выставочного проекта в Пакгаузах

Выставку Пушкинского музея и НГХМ поделили на четыре раздела, каждый рассказывают об одном из аспектов бессмертия как его понимали жители Верхнего и Нижнего Нила: материальность, теология, монументальность, эстетика.

«Материальность» — про технологии мумификации, бинты, маски, амулеты;

— про технологии мумификации, бинты, маски, амулеты; «Теология» — о богах, которые покровительствуют человеку при жизни и после смерти, среди которых и владыка загробного мира Осирис, и все легенды, связанные с ним;

— о богах, которые покровительствуют человеку при жизни и после смерти, среди которых и владыка загробного мира Осирис, и все легенды, связанные с ним; «Монументальность» посвящена исследованию гробнице как произведению искусства;

посвящена исследованию гробнице как произведению искусства; «Эстетика» ведет речь о красивых вещах, которые окружали человека при жизни и после смерти.

Каждый раздел проекта особым образом вписан в интерьер выставочного Пакгауза — с помощью порталов, отсылающих к архитектуре Древнего Египта. Автор этого обрамления нижегородский дизайнер Миша Маслов из MISH Studio (лауреаты премии «Нижний будущего» «НН.Собака.ru»).