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Искусство

Маэстро авангарда и «мастер света из Гюмри»: в «Рекорде» открывают большую выставку армянских художников

«Армянская палитра» – собрание работ, созданных за последние 70 лет, от соцреализма и импрессионизма до современного авангарда. В первой части экспозиции – 12 мастеров из Армении и России (в том числе, народные художники Арко Багадасарян и Эдуард Арцрунян!), во второй – живопись Нины Габриэлян, художника, поэта и культуролога, картины которой называют музыкой цвета в движении.

На первом этаже Центра культуры можно будет увидеть живопись и графику из коллекции куратора Эдуарда Восканяна (и познакомиться с ним лично, на встрече в 18:30!). Любуемся работами Оганеса Минасяна (уже в девять лет победил в конкурсе талантов ЮНЕСКО), оффортиста Размика Акопяна; крупнейших армянских художников — Эдуарда Арцруняна, с его шедевральными светотеням и жизнелюбивого авангардиста Арко Багадасаряна,

Григорий Арутюнян, искусствовед, член союза художников Армении: «Арко (Багадасарян) успешно реализует свои творческие устремления и возможности в своеобразных живописно-философских фантазиях, не отражает действительность, а создает новую реальность, погружаясь в таинственную неисчерпаемость бытия, в иные его измерения».

Второй раздел выставки посвящен картинам Нины Габриэлян. Колумнист Рубен Гюльмисарян характеризует ее натюрморты и живописные фигуры как «обязательно живые, пытающиеся донести до созерцателя мысль, вложенную в них художником», они словно «армянские ковры — не те, яркие и броские, а несколько приглушенные в плане колористики узоры, но богатые разнообразными красками». Работы Нины находятся в частных коллекциях России, Армении, Великобритании, Болгарии, Италии, США и Канады.

Когда: с 17 октября по 17 ноября

Где: Центр культуры «Рекорд», Алексеевская, 7

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