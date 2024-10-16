Маэстро авангарда и «мастер света из Гюмри»: в «Рекорде» открывают большую выставку армянских художников

На первом этаже Центра культуры можно будет увидеть живопись и графику из коллекции куратора Эдуарда Восканяна (и познакомиться с ним лично, на встрече в 18:30!). Любуемся работами Оганеса Минасяна (уже в девять лет победил в конкурсе талантов ЮНЕСКО), оффортиста Размика Акопяна; крупнейших армянских художников — Эдуарда Арцруняна, с его шедевральными светотеням и жизнелюбивого авангардиста Арко Багадасаряна,