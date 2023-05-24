Павел Алехин представит спектакль «Пьеро»

«”ПЬЕРО” — мой танцевальный моно-спектакль, который отражает тонкие струны моей души и пластическую выразительность тела актера-мима, актера-танцора, актера- клоуна», — рассказывает создатель проекта.

Проект посвящен 100-летнему юбилею великого мима Марселя Марсо.

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Актера Павла Алехина, известного по образу клоуна Авабуки, уже несколько лет шатает из стороны в сторону. От клоунады в «Снежном шоу» Славы Полунина до драмы – в театре «Дерево» Антона Адасинского. А теперь еще и от клоунады до фантастики в фильме «Гром: Трудное детство», который вышел в прокат в январе 2023 года. Мы пообщались с Павлом и попытались выяснить, как он балансирует между разными амплуа, нет ли у него проблем с ролями из-за «приклеившегося» образа Авабуки и какой он в жизни. А бонусом узнали секрет счастья.

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Фото: страница Павла Алехина «ВКонтакте»