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Лаборатория «Я.Театр» пройдет в Нижнем Новгороде. Ее организует театр неслышащих детей «Пиано»

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Сегодня, 16 декабря, в столице Приволжья пройдет театрально-педагогическая лаборатория «Я.Театр». В ней примут участие актеры театра неслышащих детей «Пиано» и приглашенные московские деятели. Лаборатория проходит в Нижнем Новгороде в рамках Международного театрального фестиваля «ПианоФест».

 

В рамках лаборатории эксперты и участники обсудят новые задачи школы: как реализовать принципы педагогики слуха? Как преодолеть педагогическую глухоту, свойственную традиционной школе? Как сделать уникальный опыт театра «Пиано» ресурсом для решения разных проблем, с которыми сталкивается общеобразовательная школа?

В программе встречи:

  • 15:30–16:30 — пластическая импровизация актеров театра «Пиано»
  • 16:30–18:30 — дискуссия об инклюзивной коммуникации и театральной педагогике

Подробнее о фестивале и лаборатории можно узнать здесь.

Напомним, ранее бренд «Нижний 800» представил коллекцию одежды в коллаборации с театром неслышащих детей «Пиано». Новый мерч выпустил нижегородский бренд «Родина».

Интервью с художественным руководителем и режиссером театра пантомимы неслышащих детей «Пиано» Владимиром Чикишевым для «НН.Собака.ru» можно прочитать здесь.

 

 

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Фото: сообщество театра «Пиано» «ВКонтакте»

 

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