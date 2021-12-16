Лаборатория «Я.Театр» пройдет в Нижнем Новгороде. Ее организует театр неслышащих детей «Пиано»

В рамках лаборатории эксперты и участники обсудят новые задачи школы: как реализовать принципы педагогики слуха? Как преодолеть педагогическую глухоту, свойственную традиционной школе? Как сделать уникальный опыт театра «Пиано» ресурсом для решения разных проблем, с которыми сталкивается общеобразовательная школа?

В программе встречи:

15:30–16:30 — пластическая импровизация актеров театра «Пиано»

16:30–18:30 — дискуссия об инклюзивной коммуникации и театральной педагогике

Подробнее о фестивале и лаборатории можно узнать здесь.

Напомним, ранее бренд «Нижний 800» представил коллекцию одежды в коллаборации с театром неслышащих детей «Пиано». Новый мерч выпустил нижегородский бренд «Родина».

Интервью с художественным руководителем и режиссером театра пантомимы неслышащих детей «Пиано» Владимиром Чикишевым для «НН.Собака.ru» можно прочитать здесь.

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Фото: сообщество театра «Пиано» «ВКонтакте»