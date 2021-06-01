«Нижний 800» выпустит коллекцию одежды в коллаборации с театром неслышащих детей «Пиано»

Художники театра подготовили особый дизайн «говорящей» одежды: фразы «Я люблю Нижний» и «Нижний Новгород 800» перевели на жестовый язык. В такой стилистике отшиты 4 вида футболок (женские и мужские) и укороченные женские свитшоты в двух цветах.

Лимитированную коллекцию в коллаборации с театром «Пиано» можно будет найти с 1 июня во флагманском магазине «Нижний 800» на Покровке или в мобильном маркете.

Читайте интервью «НН.Собака.ru» с художественным руководителем и режиссером театра пантомимы неслышащих детей «Пиано» — Владимиром Чикишевым.

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