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Театр

Часть спектаклей гастрольного проекта «Поехали!» покажут онлайн. ЦТМ проведет прямые эфиры с постановок

Гастрольный проект «Поехали!», объединяющий независимые театры России, пройдет в Нижнем Новгороде с 3 ноября по 2 декабря. Из-за введения локдауна в столице Приволжья, ЦТМ проведет прямые эфиры с постановок на своем YouTube-канале.

 

Так, на Варварской, 32 (с 3 ноября по 2 декабря) пройдут 14 спектаклей. Часть из них можно будет увидеть только онлайн из-за новых новых ограничительных мер.

Прямые эфиры со спектаклей из ЦТМ пройдут на YouTube-канале театра: доступ будет свободным в течение показа. Оплата free donation – зрители могут поддержать проект любой комфортной для себя суммой.

Кроме того, изменились условия посещения постановок, которые пройдут офлайн с 8 ноября по 2 декабря. Новые правила:

  • зрителю необходимо предъявить QR-код, «Мультипасс», а также оригинал паспорта. Данные правила не касаются несовершеннолетних лиц. Вход допускается только в масках.

Подробная программа гастрольного проекта «Поехали!» здесь.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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