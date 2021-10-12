В ЦТМ пройдет гастрольный проект «Поехали!». На сцене покажут работы независимых театров России

С 3 ноября по 2 декабря в ЦТМ пройдет гастрольный проект «Поехали!». В программе проекта в Нижнем Новгороде – спектакль-медитация, спектакль-дискотека, танцевальный перформанс, ситкомы, спектакль без актеров — всего 14 театральных работ.
спектакль «Ад это я» временного объединения Хронотоп, автор фото Маргарита Денисова
Команда проекта «Поехали!» определяет свою миссию так — показать зрителям многообразие театра, которое создают в первую очередь независимые компании, предлагая публике новые форматы и темы, активно исследуя границы искусства.
С 3 ноября по 2 декабря в пространстве ЦТМ спектакли представят:
- театр post из Санкт-Петербурга
- Pro Art’s из Калуги
- театральная компания «Июльансамбль»
- временное объединение «Хронотоп»
- театральная площадка MOÑ из Казани и ее резиденты – «Театр.Акт»
- творческое объединение «Алиф»
- театральная лаборатория «Угол»
Всего на Варварской, 32 пройдет 14 спектаклей.
«Мы покажем на своей площадке постановки крутых команд, и ожидаем интереса со стороны зрителей. Это шанс городу подышать новым театром, разным, современным, смелым. В других городах мы представим спектакли, которые в свое время сформировали наш стиль и направления поиска», — добавляет худрук ЦТМ Евгений Пыхтин.
Расписание показов в Нижнем Новгороде:
3 ноября (среда) — MOÑ и «Театр.Акт», «5 mm/h»
4 ноября (четверг) — MOÑ и театральная лаборатория «Угол», «Моң»
5 ноября (пятница) — MOÑ и творческое объединение «Алиф», «Һаvа»
6 ноября (суббота) — «Июльансамбль», «УРОД»
7 ноября (воскресенье) — «Июльансамбль», «Несколько разговоров о»
8 ноября (понедельник) — «Июльансамбль», «У нас все хорошо»
11 ноября (четверг) — Временное объединение «Хронотоп», «Ад это я»
12 ноября (пятница) — Временное объединение «Хронотоп», «Дуб Майкла Крейг Мартина»
15 ноября (понедельник) — Pro Art’s, «Человек из Подольска»
16 ноября (вторник) — Pro Art’s, «Созвездия»
17 ноября (среда) — Pro Art’s, «Калуга театральная»
30 ноября (вторник) — театр post «Хорошо темперированные грамоты»
1 декабря (среда) — театр post «Диджей Павел»
2 декабря (четверг) — театр post «Два перстня»
Время начала спектаклей – 19:00. Посетить театральные работы можно только при наличии: сертификата о вакцинации, сертификата об иммунизации или «Мультипасса».
Билеты и подробная афиша здесь.
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Фото: архив организаторов
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