В ЦТМ пройдет гастрольный проект «Поехали!». На сцене покажут работы независимых театров России

Расписание показов в Нижнем Новгороде:

3 ноября (среда) — MOÑ и «Театр.Акт», «5 mm/h»

4 ноября (четверг) — MOÑ и театральная лаборатория «Угол», «Моң»

5 ноября (пятница) — MOÑ и творческое объединение «Алиф», «Һаvа»

6 ноября (суббота) — «Июльансамбль», «УРОД»

7 ноября (воскресенье) — «Июльансамбль», «Несколько разговоров о»

8 ноября (понедельник) — «Июльансамбль», «У нас все хорошо»

11 ноября (четверг) — Временное объединение «Хронотоп», «Ад это я»

12 ноября (пятница) — Временное объединение «Хронотоп», «Дуб Майкла Крейг Мартина»

15 ноября (понедельник) — Pro Art’s, «Человек из Подольска»

16 ноября (вторник) — Pro Art’s, «Созвездия»

17 ноября (среда) — Pro Art’s, «Калуга театральная»

30 ноября (вторник) — театр post «Хорошо темперированные грамоты»

1 декабря (среда) — театр post «Диджей Павел»

2 декабря (четверг) — театр post «Два перстня»

Время начала спектаклей – 19:00. Посетить театральные работы можно только при наличии: сертификата о вакцинации, сертификата об иммунизации или «Мультипасса».

Билеты и подробная афиша здесь.

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Фото: архив организаторов