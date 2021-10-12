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Театр

В ЦТМ пройдет гастрольный проект «Поехали!». На сцене покажут работы независимых театров России

С 3 ноября по 2 декабря в ЦТМ пройдет гастрольный проект «Поехали!». В программе проекта в Нижнем Новгороде – спектакль-медитация, спектакль-дискотека, танцевальный перформанс, ситкомы, спектакль без актеров — всего 14 театральных работ.

 

спектакль «Ад это я» временного объединения Хронотоп, автор фото Маргарита Денисова

Команда проекта «Поехали!» определяет свою миссию так — показать зрителям многообразие театра, которое создают в первую очередь независимые компании, предлагая публике новые форматы и темы, активно исследуя границы искусства.

С 3 ноября по 2 декабря в пространстве ЦТМ спектакли представят:

  • театр post из Санкт-Петербурга
  • Pro Art’s из Калуги
  • театральная компания «Июльансамбль»
  • временное объединение «Хронотоп»
  • театральная площадка MOÑ из Казани и ее резиденты – «Театр.Акт»
  • творческое объединение «Алиф»
  • театральная лаборатория «Угол»

Всего на Варварской, 32 пройдет 14 спектаклей.

«Мы покажем на своей площадке постановки крутых команд, и ожидаем интереса со стороны зрителей. Это шанс городу подышать новым театром, разным, современным, смелым. В других городах мы представим спектакли, которые в свое время сформировали наш стиль и направления поиска», — добавляет худрук ЦТМ Евгений Пыхтин.

 

спектакль «Моң » театральной площадки MOÑ

спектакль «Несколько разговоров о театральной компании»; «Июльансамбль»

Расписание показов в Нижнем Новгороде:

3 ноября (среда) — MOÑ и «Театр.Акт», «5 mm/h»

4 ноября (четверг) — MOÑ и театральная лаборатория «Угол», «Моң»

5 ноября (пятница) — MOÑ и творческое объединение «Алиф», «Һаvа»

6 ноября (суббота) — «Июльансамбль», «УРОД»

7 ноября (воскресенье) — «Июльансамбль», «Несколько разговоров о»

8 ноября (понедельник) — «Июльансамбль», «У нас все хорошо»

11 ноября (четверг) — Временное объединение «Хронотоп», «Ад это я»

12 ноября (пятница) — Временное объединение «Хронотоп», «Дуб Майкла Крейг Мартина»

15 ноября (понедельник) — Pro Art’s, «Человек из Подольска»

16 ноября (вторник) — Pro Art’s, «Созвездия»

17 ноября (среда) — Pro Art’s, «Калуга театральная»

30 ноября (вторник) — театр post «Хорошо темперированные грамоты»

1 декабря (среда) — театр post «Диджей Павел»

2 декабря (четверг) — театр post «Два перстня»

 

Время начала спектаклей – 19:00. Посетить театральные работы можно только при наличии: сертификата о вакцинации, сертификата об иммунизации или «Мультипасса».

Билеты и подробная афиша здесь.

 

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Фото: архив организаторов

 

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