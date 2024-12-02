На RUTS 2025 открыли регистрацию

Один из главных забегов Нижнего пройдет 22 июня. Преодолеем культурно-спортивную дистанцию (5 или 10 км), осматривая на бегу разного рода достопримечательности (обещают абсолютно новые точки на карте!), а после обмоем медальки на чемпионском пикнике. Имя знаменитого нижегородца, который озвучит традиционный аудиогид RUTS, пока держат в тайне – в прошлые годы с нами по пути разговаривали журналист Маша Гончарова, блогеры Алексей Молев и Женя Гут.
Забег Russian Urban Trail Series объединяет спорт, туризм, культуру и историю. Каждый старт связан с жизнью города. Это не про соревнование, главная цель — прохождение маршрута в комфортном темпе, а основная миссия — исследовательская. Кстати, на RUTS можно взять с собой детей и питомцев. Подробности и форму для регистрации ищите здесь.
Анастасия Андреянова
Как мы культурно бежали в этом году смотрите в нашем репортаже.
Фото: Анастасия Волкова
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