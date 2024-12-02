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Спорт

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На RUTS 2025 открыли регистрацию

Один из главных забегов Нижнего пройдет 22 июня. Преодолеем культурно-спортивную дистанцию (5 или 10 км), осматривая на бегу разного рода достопримечательности (обещают абсолютно новые точки на карте!), а после обмоем медальки на чемпионском пикнике. Имя знаменитого нижегородца, который озвучит традиционный аудиогид RUTS, пока держат в тайне – в прошлые годы с нами по пути разговаривали журналист Маша Гончарова, блогеры Алексей Молев и Женя Гут.

Забег Russian Urban Trail Series объединяет спорт, туризм, культуру и историю. Каждый старт связан с жизнью города. Это не про соревнование, главная цель — прохождение маршрута в комфортном темпе, а основная миссия — исследовательская. Кстати, на RUTS можно взять с собой детей и питомцев. Подробности и форму для регистрации ищите здесь

Анастасия Андреянова

Анастасия Андреянова

Как мы культурно бежали в этом году смотрите в нашем репортаже. 

RUTS устраивает с 2022 года агентство «Рейтинг». Это первый в стране урбан-трейл. А вообще, директор агентства Наталия Бочарова организует забеги с 2015 года (кто не знает «Беги, герой!»?), но именно в 2024 году на RUTS она пробежала свою первую «десятку». 

Фото: Анастасия Волкова

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