На RUTS 2025 открыли регистрацию

Один из главных забегов Нижнего пройдет 22 июня. Преодолеем культурно-спортивную дистанцию (5 или 10 км), осматривая на бегу разного рода достопримечательности (обещают абсолютно новые точки на карте!), а после обмоем медальки на чемпионском пикнике. Имя знаменитого нижегородца, который озвучит традиционный аудиогид RUTS, пока держат в тайне – в прошлые годы с нами по пути разговаривали журналист Маша Гончарова, блогеры Алексей Молев и Женя Гут.