RUTS'24 и как мы его бежали

В минувший уикенд «НН.Собака.ru» получила очередную медаль, и не только за красоту, но и за преодоление 10-километровой дистанции с сырниками, попкорном, круассанами... и огромным количеством эмоций по пути. 16 июня в Нижнем прошел третий RUTS! Мы бежали сквозь культурные пространства, апартаменты, стадион, «Заповедные кварталы», церкви и даже стройку. Вот как это было.
«Сегодня День бегуна? Почти» – примерно такие разговоры велись вдоль маршрута, так как многие вокруг не понимали, почему и куда весь город бежит. Почти все радовались, что мы такие активные. Однако фразы вроде «Зачем вы это делаете?» (в нескольких интерпретациях) от свидетелей всеобщего бегства все же временами доносились. Рассказываем.
RUTS не про скорость и преодоление, а про знакомство с городом. Мы бежали и слушали в наушниках аудиогид. Кстати, он сам переключался в нужных точках – очень удобно! Блогер и автор телеграм-канала «Спасибо, Нижний» Алексей Молев рассказывал нам интересные факты, которые собрала гид-переводчик, преподаватель Вышки Влада Занозина. Например, вы знали, что Гребешок называется именно так, потому что похож на петушиный гребень? Вот и мы теперь знаем.
RUTS just for fun. Поэтому можно было преодолеть дистанцию даже пешком. Главное – с хорошим настроением. Мы, как и многие другие участники, часто останавливались, чтобы посмотреть новые выставки в ЦЕХе* и «Рекорде» и просто на Нижний оттуда, откуда на него давно или вообще (!) не смотрели.
RUTS ни к чему не обязывает. При регистрации мы выбрали дистанцию 10 километров, но прямо во время забега можно было свернуть на пятикилометровую.
На RUTS вкусно кормят. Во-первых, весь стартовый городок в «Ракушке» был усыпан пунктами дегустации (например, круассанов и попкорна). Во-вторых, прямо на дистанции (эта роскошь была доступна только бегунам большого круга) ждали пироги, салаты, лимонады. Забегали в гостеприимный КМ Tower Plaza, команда которого организовала фуршет. А на финише всем выдавали сырники с медом и сок.
RUTS – праздник. Например, можно было потренироваться с профессиональными фитнес-инструкторами, подурачиться на камеру (и сразу получить фотографию), принять участие в беспроигрышных лотереях.
Можно было посетить закрытые места. Например, в этом году нам разрешили обойти все этажи Нижполиграфа. Правда, там оказалось очень жарко и душно, на входе образовалась очередь. А не заходить – нельзя, так как внутри пункт чекинга (волонтеры пробивают твой номер и отмечают, что ты все еще бежишь).
RUTS можно бежать с детьми и животными! Питомцам, между прочим, тоже уникальные стартовые номера давали. Правда, для многих из них это все-таки стресс. Особенно в жару. Мы знаем, что одному псу стало плохо в «Рекорде». Так что не забывайте проверять не только себя, но и своих питомцев перед стартами.
И вообще RUTS – затягивает. Директор агентства «Рейтинг» Натали Бочарова организует забеги с 2015 года, но именно третий урбан-трейл стал для нее первым. Она преодолела дистанцию 10 километров.
Фото: Анастасия Волкова
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