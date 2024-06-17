RUTS'24 и как мы его бежали

RUTS не про скорость и преодоление, а про знакомство с городом. Мы бежали и слушали в наушниках аудиогид. Кстати, он сам переключался в нужных точках – очень удобно! Блогер и автор телеграм-канала «Спасибо, Нижний» Алексей Молев рассказывал нам интересные факты, которые собрала гид-переводчик, преподаватель Вышки Влада Занозина. Например, вы знали, что Гребешок называется именно так, потому что похож на петушиный гребень? Вот и мы теперь знаем.