Беганутые районы Нижнего

Один из самых удобных для бега.

Нижне-Волжская набережная и Гребной канал образуют трассу в 10 километров, на которой можно улучшить скоростные показатели. Она плоская и набор высоты на ней минимальный. Главное преимущество: рядом есть парковочные места.

Верхне-Волжская набережная и широкий тротуар вдоль Кремля вместе – это удобная трасса в 5 километров.

Георгиевский съезд, высота которого равна 1 километру, – идеальное место для бега в горку. Парковка есть, но, к сожалению, платная. Зато здесь лучшие в городе виды.

Парк Кулибина, который должны отремонтировать к весне, хорош для начинающих спортсменов.