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Беганутые районы Нижнего

Сегодня, 9 февраля, «Рейтинг» открывает продажи слотов на «Беги, герой!» – 2024. Поэтому «НН.Собака.ru» начинает активно готовиться то ли к очередной десятке, то ли к полумарафону. Пока не решили, потому что в первую очередь занялись поиском идеального района для тренировок. Вот наши фавориты.

Нижегородский

Один из самых удобных для бега.

Нижне-Волжская набережная и Гребной канал образуют трассу в 10 километров, на которой можно улучшить скоростные показатели. Она плоская и набор высоты на ней минимальный. Главное преимущество: рядом есть парковочные места.

Верхне-Волжская набережная и широкий тротуар вдоль Кремля вместе – это удобная трасса в 5 километров.

Георгиевский съезд, высота которого равна 1 километру, – идеальное место для бега в горку. Парковка есть, но, к сожалению, платная. Зато здесь лучшие в городе виды.

Парк Кулибина, который должны отремонтировать к весне, хорош для начинающих спортсменов.

Советский

На территории этого района расположен Щелоковский хутор. Самый красивый зеленый массив города с «мягкими» лесными тропинками. Отличное место для подготовки к трейлам. Особенно понравится тем, кто практикуют моржевание.

Приокский

Так же, как и Советский, обладает «Щелчком». Но главное в нем – «Швейцария», самый красивый парк города. На территории есть все удобства: и дорожки, и освещение, и туалеты. А еще здесь каждую субботу в 9 утра команда всероссийского проекта «5 верст» проводит дружеские пробежки. Все подробности здесь.

Канавинский

Район с Мещерским озером и благоустроенной вокруг него территорией, по которой команда «5 верст» также организовывает дружеские забеги на 5 километров каждую субботу. Все подробности здесь.

Еще в Канавинском районе есть Парк им. 1 мая. Обычно его выбирают те, кто только начинает бегать.

Ленинский

В географическом центре города благоустраивают небольшой парк «Дубки». Он подходит для первых тренировок.

Московский и Сормовский

Спортсмены этих двух районов выбирают для пробежек Сормовский парк, в котором, кстати, с октября 1979 года проводят осенний пробег.

Рядом с православной гимназией им. Александра Невского на Московском шоссе расположена удобная спортивная площадка с беговой дорожкой на 200 метров.

Автозаводский

В одном из самых больших районов Нижнего нам нравятся Автозаводский парк и территория вокруг озера «Земснаряд».

За микрорайоном «Юг» классный лес, где с легкостью можно набрать до 10 километров в одну сторону.

В спортивном комплексе «Чайка» на Школьной в теплое время года можно делать скоростные тренировки.

Фото: архив редакции

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