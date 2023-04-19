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Музыка

Проект Pianissimo вернется в Нижний

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В Пакгаузах на Стрелке пройдут еще два сольных концерта представителей нового поколения фортепианной сцены. 30 апреля на сцену выйдет Валентин Малинин, а 1 мая — Константин Емельянов.

 

В феврале и начале марта нижегородцы уже открыли для себя значимые имена в мире игры на фортепиано — в КЗ «Пакгаузы на Стрелке» прошло пять выступлений музыкантов в рамках цикла Pianissimo.

Ранее нижегородцы уже успели посетить выступления Владислава Хандогия и Ильи Папояна. А также пианиста Николая Кузнецова и Лоренцо Баньяти. После него «НН.Собака.ru» организовывала светскую коктейльную вечеринку, где была уникальная возможность пообщаться с музыкантами и известными гостями в одном из лучших ресторанов города Dodici Seafood.

Ранее лауреат международных конкурсов и воспитанник Московской государственной консерватории им. Чайковского Энджел Вонг рассказал «НН.Собака.ru» о своем пути в России, конкуренции в музыке и участии в цикле концертов фортепианной музыки Pianissimo.

Впереди гостей ждут еще два вечера музыки Бетховена, Чайковского, Скрябина, Локшина, Баха и Рахманинова.

Билеты можно приобрести в кассе театра и на официальном сайте.

Нижегородцы смогут поучаствовать в розыгрышах билетов на каждый концерт Пианиссимо в telegram-канале «НН.Собака.ru».

«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.

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Фото: архив организаторов

 

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