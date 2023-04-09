Гид по фестивалю молодых звезд «Пианиссимо»

В летнюю программу фестиваля войдут выступления артистов — Дмитрия Шишĸина, Алеĸсандра Доронина, Владимира Петрова, Егора Сидорова, Игоря Петрова, Филиппа Руденĸо, Константина Хачиĸяна, Массимилиано Гротто (Италия), Эфе Шена (Турция) и Симона Бюрĸи (Швейцария).

Все подробности можно узнать на сайте pianissimolive.com.

Ранее нижегородцы уже успели посетить выступления Владислава Хандогия и Ильи Папояна. А также пианиста Николая Кузнецова и Лоренцо Баньяти. После него «НН.Собака.ru» организовывала светскую коктейльную вечеринку, где была уникальная возможность пообщаться с музыкантами и известными гостями в одном из лучших ресторанов города Dodici Seafood.

Ранее лауреат международных конкурсов и воспитанник Московской государственной консерватории им. Чайковского Энджел Вонг рассказал НН.Собака.ru о своем пути в России, конкуренции в музыке и участии в цикле концертов фортепианной музыки Pianissimo.

«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.

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Фото: ИРГСНО