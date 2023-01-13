Антоха MC выступит в ЦЕХе *

Большой сольный концерт Антохи MC пройдет в пространстве ЦЕХ *. Артист исполнит всеми любимые треки и композиции со своих новых релизов.
Каждый релиз Антохи MC получает мощную поддержку поклонников и положительные отзывы критиков. Последний мини-альбом «Летний», все треки из которого — о простых вещах.
Билеты доступны на сайте пространства.
Ранее в ЦЕХе * уже проходили концерты электронных музыкантов Kedr Livanskiy (в рамках фестиваля медиаискусства INTERVALS) и Long Arm.
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Фото: архив пресс-служб
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