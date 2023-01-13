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Музыка

Антоха MC выступит в ЦЕХе *

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Большой сольный концерт Антохи MC пройдет в пространстве ЦЕХ *. Артист исполнит всеми любимые треки и композиции со своих новых релизов.

 

 

Каждый релиз Антохи MC получает мощную поддержку поклонников и положительные отзывы критиков. Последний мини-альбом «Летний», все треки из которого — о простых вещах.

Билеты доступны на сайте пространства.

Ранее в ЦЕХе * уже проходили концерты электронных музыкантов Kedr Livanskiy (в рамках фестиваля медиаискусства INTERVALS) и Long Arm.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

 

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