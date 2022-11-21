Long Arm выступит в пространстве ЦЕХ*

Музыка Long Arm сочетает в себе элементы джаза, инструментального хип-хопа и атмосферной электроники. Часто выступление артиста сопровождаются абстрактным видеорядом.



«Это фортепианные композиции, которые я сочинял на протяжении последних пяти лет. Запись материала проходила у меня дома, поэтому на пленку попало щебетание моих домашних амадинов. Я настолько привык к их голосам, что в какой-то момент стал воспринимать их как часть музыки. Когда же птиц не стало, то на их место в записях пришел белый шум. Он обнажил партии и заставил меня пересмотреть записанный материал. В итоге работа над альбомом получила новый виток, а музыка стала обрастать иными смыслами» - рассказал автор о грядущем альбоме.





3 декабря 20:00

ЦЕХ *

ул. Варварская, 32

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