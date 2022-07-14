На Intervals с AV-концертом выступит Kedr Livanskiy

Концерт пройдет в эпицентре объемной инсталляции In-line от студии Nohlab в пространстве ЦЕХ *.

Композиции Яны Кедриной — одновременно наивные и дерзкие, мечтательные и напористые. Фольклорные напевы соединяются с хардкорными ритмами.

Визитной карточкой Яны стали инсталляции. На этот раз узнаваемые образы из эльфийских сказок, тотемные сюжеты и абстрактные узоры раскроются в новых измерениях и помогут посетителям оказаться в эпицентре настоящего рейва!

26 августа Время: 21:00 Место: Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ *, Нижполиграф, вход со стороны улицы Ковалихинской. Вход: early birds 700 рублей. Купить можно здесь.



