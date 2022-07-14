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Музыка

На Intervals с AV-концертом выступит Kedr Livanskiy

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Нижегородский фестиваль медиаискусства Intervals откроет AV-концерт Kedr Livanskiy. Насладиться энергетикой каноничного британского рейва и меланхолией поп-музыки 90-х можно будет 26 августа в 21:00.

 

Концерт пройдет в эпицентре объемной инсталляции In-line от студии Nohlab в пространстве ЦЕХ *.

Композиции Яны Кедриной — одновременно наивные и дерзкие, мечтательные и напористые. Фольклорные напевы соединяются с хардкорными ритмами.

Визитной карточкой Яны стали инсталляции. На этот раз узнаваемые образы из эльфийских сказок, тотемные сюжеты и абстрактные узоры раскроются в новых измерениях и помогут посетителям оказаться в эпицентре настоящего рейва!

26 августа

Время: 21:00

Место: Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ *, Нижполиграф, вход со стороны улицы Ковалихинской.

 

 

Вход: early birds 700 рублей. Купить можно здесь.

 

 

 


 

 

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