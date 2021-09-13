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Новость дня: на фестивале «Столице закатов» выступит Валерий Меладзе

Нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» продолжается! В эту субботу, а именно — 18 сентября, на Нижневолжской набережной выступит — Валерий Меладзе(!). Вход на мероприятие остается прежним — строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.

 

Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

  • «Мультипасс 800»
  • специальный браслет, действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В субботу, 11 сентября, хедлайнером фестиваля «Столица закатов» станал дуэт HammAli & Navai.

 

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Фото: a-a-ah.ru

 

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