Новость дня: на фестивале «Столице закатов» выступит Валерий Меладзе

Нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» продолжается! В эту субботу, а именно — 18 сентября, на Нижневолжской набережной выступит — Валерий Меладзе(!). Вход на мероприятие остается прежним — строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.
Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет, действующий только на мероприятии
Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
В субботу, 11 сентября, хедлайнером фестиваля «Столица закатов» станал дуэт HammAli & Navai.
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Фото: a-a-ah.ru
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