Новость дня: на фестивале «Столице закатов» выступит Валерий Меладзе

Нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» продолжается! В эту субботу, а именно — 18 сентября, на Нижневолжской набережной выступит — Валерий Меладзе(!). Вход на мероприятие остается прежним — строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.