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На фестивале «Столица закатов» выступит дуэт HammAli & Navai

Нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» продолжается! 11 сентября на Нижневолжской набережной выступит — дуэт HammAli & Navai. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.

 

Лайн-ап:

  • 19:00 — «ДжонниДепп» — нижегородская кавер-группа
  • 20:00 — DJ Nazin — диджей и коллекционер винила из Нижнего Новгорода, один из сильнейших представителей хип-хоп и скретч диджеев России
  • 21:00 — HammAli & Navai — российские исполнители, в этом году выпустили новый альбом «Когда хорошему человеку плохо», попав в топы российских чартов
  • салют от компании «ПИРОСНАБ-ПОВОЛЖЬЕ» из Чебоксар

Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

  • «Мультипасс 800»
  • специальный браслет, действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В прошлую субботу, 4 сентября, хедлайнером фестиваля «Столица закатов» стала Zivert.


 

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Фото: сообщество HammAli & Navai «ВКонтакте»

 

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