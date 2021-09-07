На фестивале «Столица закатов» выступит дуэт HammAli & Navai

Нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» продолжается! 11 сентября на Нижневолжской набережной выступит — дуэт HammAli & Navai. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.
Лайн-ап:
- 19:00 — «ДжонниДепп» — нижегородская кавер-группа
- 20:00 — DJ Nazin — диджей и коллекционер винила из Нижнего Новгорода, один из сильнейших представителей хип-хоп и скретч диджеев России
- 21:00 — HammAli & Navai — российские исполнители, в этом году выпустили новый альбом «Когда хорошему человеку плохо», попав в топы российских чартов
- салют от компании «ПИРОСНАБ-ПОВОЛЖЬЕ» из Чебоксар
Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет, действующий только на мероприятии
Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
В прошлую субботу, 4 сентября, хедлайнером фестиваля «Столица закатов» стала Zivert.
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Фото: сообщество HammAli & Navai «ВКонтакте»
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