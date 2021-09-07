На фестивале «Столица закатов» выступит дуэт HammAli & Navai

Нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» продолжается! 11 сентября на Нижневолжской набережной выступит — дуэт HammAli & Navai. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.