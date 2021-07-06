Нижегородцы смогут посещать мероприятия по «Мультипассам 800»

Специальный пропуск представил в своем аккаунте сотрудник проекта «Нижний 800» Алексей Молев. Документ представляет собой пластиковый бейдж с фотографией, ФИО обладателя и QR-кодом с данными о вакцинации. Пропуска начали выдавать на чемпионате Европы по пятиборью, который состоялся 5 июля на стадионе «Нижний Новгород».



Сообщается, что подобные бейджи получают обладатели сертификатов о вакцинации, справки об антителах и результатах ПЦР-теста. В дальнейшем, карты могут быть использованы для посещения мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода.



Кроме мероприятий, организованных командой “Центр 800”, новые мультипассы станут также документом, позволяющим посетить кинофестиваль «Горький Fest», стартующий в Нижнем Новгороде 17 июля.