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Нижегородцы смогут посещать мероприятия по «Мультипассам 800»

Новые пропуска для прохода на массовые мероприятия будут выдавать тем, кто привился от коронавируса

Специальный пропуск представил в своем аккаунте сотрудник проекта «Нижний 800» Алексей Молев. Документ представляет собой пластиковый бейдж с фотографией, ФИО обладателя и QR-кодом с данными о вакцинации. Пропуска начали выдавать на чемпионате Европы по пятиборью, который состоялся 5 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Сообщается, что подобные бейджи получают обладатели сертификатов о вакцинации, справки об антителах и результатах ПЦР-теста. В дальнейшем, карты могут быть использованы для посещения мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода.

Кроме мероприятий, организованных командой “Центр 800”, новые мультипассы станут также документом, позволяющим посетить кинофестиваль «Горький Fest», стартующий в Нижнем Новгороде 17 июля.

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