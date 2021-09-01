На фестивале «Столица закатов» выступит Zivert

Уже в эту субботу, 4 сентября, на Нижневолжской набережной выступит — Zivert. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.