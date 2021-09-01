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На фестивале «Столица закатов» выступит Zivert

Уже в эту субботу, 4 сентября, на Нижневолжской набережной выступит — Zivert. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.

 

Лайн-ап:

  • 19:00 — One Love — нижегородский коллектив молодых музыкантов, исполняющих актуальную танцевальную музыку
  • 20:00 — Sunwalker — фристайл-диджей, создающий за вертушками эклектичный музыкальный коктейль из хип-хопа, хауса и рок-н-ролла
  • 21:10 — Zivert и специальный гость LYRIQ
  • салют от компании «Пиротехнические технологии» — организатор Международного фестиваля фейерверков «Ростех», который вошел в пятерку крупнейших фестивалей мира

Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

  • «Мультипасс 800»
  • специальный браслет, действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

 

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Фото: Instagram Zivert

 

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