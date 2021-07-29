7 августа на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит Элджей. Об этом исполнитель сообщил на своей личной странице в Instagram. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.
Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет, действующий только на мероприятии
Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Новость будет обновляться.
В эту субботу, 31 июля, хедлайнером фестиваля «Столица закатов» станет казахстанский диджей и обладатель музыкальной премии Grammy за «Лучший ремикс года» — Imanbek .
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Фото: Instagram Элджея
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