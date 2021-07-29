7 августа на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит Элджей. Об этом исполнитель сообщил на своей личной странице в Instagram. Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.