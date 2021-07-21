На фестивале «Столица закатов» выступит Imanbek

Лайн-ап:

19:00 — Going Deeper — нижегородские диджеи, которые неоднократно выступали на мировых площадках

— нижегородские диджеи, которые неоднократно выступали на мировых площадках 20:15 — Swanky Tunes — российский диджейский коллектив, собравший многочисленные награды в области танцевальной музыки

— российский диджейский коллектив, собравший многочисленные награды в области танцевальной музыки 21:30 — Imanbek

Фейерверк от арт-студии «Пиромагия» из Костромы

Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

«Мультипасс 800»

специальный браслет , действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В эту субботу, 24 июля, хедлайнером фестиваля «Столица закатов» станет группа «Ночные Снайперы» и Диана Арбенина.

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Фото: Instagram Imanbek