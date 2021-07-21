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На фестивале «Столица закатов» выступит Imanbek

31 июля на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит казахстанский диджей Imanbek — обладатель музыкальной премии Grammy за «Лучший ремикс года». Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.

 

Лайн-ап:

  • 19:00 — Going Deeper — нижегородские диджеи, которые неоднократно выступали на мировых площадках
  • 20:15 — Swanky Tunes — российский диджейский коллектив, собравший многочисленные награды в области танцевальной музыки
  • 21:30 — Imanbek
  • Фейерверк от арт-студии «Пиромагия» из Костромы

Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

  • «Мультипасс 800»
  • специальный браслет, действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В эту субботу, 24 июля, хедлайнером фестиваля «Столица закатов» станет группа «Ночные Снайперы» и Диана Арбенина.

 

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Фото: Instagram Imanbek

 

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