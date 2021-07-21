На фестивале «Столица закатов» выступит Imanbek

31 июля на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит казахстанский диджей Imanbek — обладатель музыкальной премии Grammy за «Лучший ремикс года». Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.
Лайн-ап:
- 19:00 — Going Deeper — нижегородские диджеи, которые неоднократно выступали на мировых площадках
- 20:15 — Swanky Tunes — российский диджейский коллектив, собравший многочисленные награды в области танцевальной музыки
- 21:30 — Imanbek
- Фейерверк от арт-студии «Пиромагия» из Костромы
Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет, действующий только на мероприятии
Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
В эту субботу, 24 июля, хедлайнером фестиваля «Столица закатов» станет группа «Ночные Снайперы» и Диана Арбенина.
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Фото: Instagram Imanbek
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