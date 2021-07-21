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На фестивале «Столица закатов» выступит Диана Арбенина

Уже в эту субботу, 24 июля, на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.

 

Лайн-ап:

  • 19:00 — группа White Fire
  • 20:00 — DJ REAL
  • 21:15 — группа «Ночные Снайперы»
  • фейерверк от пиротехнической компании «Большой Праздник-Сибирь»

Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:

  • «Мультипасс 800»
  • специальный браслет, действующий только на мероприятии

Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

 

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Фото: страница Дианы Арбениной «ВКонтакте»

 

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