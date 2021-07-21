Уже в эту субботу, 24 июля, на нижневолжской набережной на фестивале «Столица закатов» выступит Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Из-за изменений в указе о режиме повышенной готовности допуск на мероприятие будет осуществляться строго по «Мультипассам 800», сертификатам о прививке или свежим ПЦР-тестам.
Лайн-ап:
- 19:00 — группа White Fire
- 20:00 — DJ REAL
- 21:15 — группа «Ночные Снайперы»
- фейерверк от пиротехнической компании «Большой Праздник-Сибирь»
Зрители смогут посетить фестиваль «Столица закатов» только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- специальный браслет, действующий только на мероприятии
Для обеих форм входа условия одинаковые: сертификат о вакцинации или иммунизации, документ о достаточном количестве антител, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа). Для получения подтверждения необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
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Фото: страница Дианы Арбениной «ВКонтакте»
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