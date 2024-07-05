«Горький fest»’24: открытие регистрации

«Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде в восьмой раз с 12 по 18 июля.

В этом году организаторы выбрали сказочную тему, поэтому вся внеконкурсная программа затрагивает вопрос востребованности сказок в кинематографе. Зрители рассмотрят одни и те же сюжеты в советском и современном кино. Подробнее здесь.

На конкурсную программу это не распространяется. С ней и жюри можно ознакомиться здесь.

«Горький fest» в этом году будет проходить на 60 площадках (их число увеличилось в 1.5 раза!). Будут задействованы и малые города. Большинство площадок закрытые: театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры. Из открытых, например: площадь у Театра драмы, Губернаторский сад, стадион «Нижний Новгород», парк «Швейцария», Пакгаузы на Стрелке.

ВАЖНО! Регистрироваться нужно на каждое мероприятие, которое хотите посетить. Единого билета нет. Можно выбрать не более двух билетов, поэтому, если планируете посещать события большой компанией, каждый должен оформлять заявку самостоятельно. Подробнее здесь.