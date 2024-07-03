И Конек-Горбунок, и Витька Чеснок: сказочная программа «Горький fest»'24

Главные экранизации русских народных сказок разных лет и десятилетий, ленты про мейнстримного Кощея и Ягу-спасительницу, сказки для взрослых (и даже старых!). Публикуем насыщенную внеконкурсную программу фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем с 12 по 18 июля, и ждем открытия регистрации на сеансы.
Все фильмы внеконкурсной программы разделили на три основные темы:
- «Сказка: вчера и сегодня». У зрителей будет возможность сравнить экранизации одних и тех же русских народных сказок, но разных лет.
- «Герои нашего времени. Яга и Кощей». Представят ленты, посвященные сказочным персонажам, которые стали особенно популярны в кино в последние годы. Программа обещает дать ответ на вопрос, почему именно Яга и Кощей стали героями нашего времени.
- «Взрослые сказки». Тема объединяет фильмы, в которых присутствуют сказочные мотивы, образы и приемы. Это это совсем не сказки для детской аудитории.
«Сказка: вчера и сегодня»
- «По щучьему велению» Александра Роу (1938 г.) и Александра Войтинского (2023 г.)
- «Летучий корабль» Гарри Бардина (1979 г.) и Ильи Учителя (2024 г.)
- «Конек-Горбунок» Александра Роу (1941 г.) и Олега Погодина (2021 г.)
- «Бременские музыканты» Инессы Ковалевской (1969 г.) и Алексея Нужного (2024 г.)
- «По следам бременских музыкантов» Василия Ливанова (1973 г.)
- «В некотором царстве» Ивана Иванова-Вано и Михаила Ботова (1957 г.)
«Герои нашего времени. Яга и Кощей»
- «Яга и книга заклинаний» Владимира Сакова (2023 г.)
- «Баба Яга спасает мир» Карена Захарова (2021 г.)
- «Кощей. Начало» Андрея Колпина (2021 г.)
- «Кощей. Похититель невест» Романа Артемьева (2022 г.)
- «Последний богатырь» (2017 г.), «Последний богатырь. Корень зла» (2020 г.) и «Последний богатырь. Посланник тьмы» (2021 г.) Дмитрия Дьяченко
- «Яга. Кошмар темного леса» Святослава Подгаевского (2020 г.)
«Взрослые сказки»
- «Слезы капали» Георгия Данелии (1982 г.)
- «Сказка странствий» Александра Митты (1983 г.)
- «Парад планет» Вадима Абдрашитова (1984 г.)
- «Город Зеро» Карена Шахназарова (1988 г.)
- «Кукушка» Александра Рогожкина (2002 г.)
- «Китобой» Филиппа Юрьева (2020 г.)
- «Велга» Анастасии Нечаевой (2022 г.)
- «Подельники» Евгения Григорьева (2021 г.)
- «Сказка для старых» Романа Михайлова (2022 г.)
- «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина (2024 г.)
- «Брат» (1997 г.) и «Брат 2» (2000 г.) Алексея Балабанова
- «Сказки Гофмана» Тины Баркалая (2024 г.)
- «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта (2017 г.)
- «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» Андрея Кончаловского (2014 г.)
- «Экспресс» Руслана Братова (2022 г.)
- «Отцы» Юрия Мокиенко (2023 г.)
- «Фрау» Любови Мульменко (2023 г.)
- «Чувства Анны» Анны Меликян (2023 г.)
Спецпоказы внеконкурсной программы
- «Лгунья» Юлии Трофимовой (2024 г.)
- «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро (1947 г.)
- «Невада» Матиаса Мусы и Анны Тюриной (2023 г.)
- Первый эпизод сериала «Тайны Карениной» Ивана Юдина
- Первый эпизод документальной ленты «Осторожно, коучи» Ксении Собчак
Больше о программе, гостях и составе жюри фестиваля можно узнать здесь.
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