И Конек-Горбунок, и Витька Чеснок: сказочная программа «Горький fest»'24

Главные экранизации русских народных сказок разных лет и десятилетий, ленты про мейнстримного Кощея и Ягу-спасительницу, сказки для взрослых (и даже старых!). Публикуем насыщенную внеконкурсную программу фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем с 12 по 18 июля, и ждем открытия регистрации на сеансы.