«Горький fest» — 2024: программа, жюри, гости, площадки

«Горький fest» пройдет в Нижнем в восьмой раз с 12 по 18 июля. Президент, продюсер, программный директор фестиваля нового российского кино и заместитель губернатора Нижегородской области рассказали про жюри, гостей, площадки, программу, главную тему и призы для зрителей (!) на пресс-конференции в Москве 19 июня.
Тема «Горький fest — 2024» — сказочная. Что это значит?
Организаторы поднимут вопрос востребованности сказок в кинематографе. Важно, что это относится только к деловой и образовательной программам. Зрители рассмотрят одни и те же сказочные сюжеты в советском и современном кино. На конкурсные фильмы тема фестиваля не распространяется.
Жюри фестиваля «Горький fest — 2024»:
- Юрий Мороз — режиссер, продюсер, сценарист, актер
- Анна Меликян — режиссер, сценарист, продюсер
- Юлия Александрова — актриса
- Денис Аларкон Рамирес — оператор, актер
- Райан Оттер — композитор
- Василий Степанов — актер
Конкурсная программа:
- «Зверек», реж. Ирина Прохорова
- «А ты куда?», реж. Ксения Адрианова
- «Там, где наш дом», реж. Владимир Тарасов, Дмитрий Квашнин
- «Ячейка общества», реж. Алена Звонцова
- «Слишком хорошая Анна», реж. Яна Климова-Юсупова
- «Поле», реж. Серафим Чихладзе
- «Мусор», реж. Алексей Митягин
- «Невесомая», реж. Андрей Огородников
- «Против ветра», реж. Татьяна Соболева
- «Король Лир», реж. Сергей Потапов
- «Тарбаса», реж. Никита Давыдов
- «Рейв внутри», реж. Виталий Афанасьев
- «Я тебя слышу», реж. Вахтанг Жоржолиани
- «Реддрам», реж. Ирина Эстерлис
- «Белая лошадка», реж. Даша Лихая
- «Это какой-то булщит, бро», реж. Дима Теплов
- «Побег», Олег Шашков
Программный директор фестиваля Андрей Апостолов отмечает, что кроме объявленных 17 фильмов остается еще один слот, про него расскажут позже. Всего было отсмотрено более 500 картин, нижегородцы и гости города увидят лучшие.
Внеконкурсная программа
Включает более 50 фильмов. Откроет фест «Тополиный пух» Кирилла Клепалова и Артема Лемперта, а закроет — короткометражка (впервые!) Даши Чаруши «Русалочка».
Актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, которых ждем в гости:
Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Екатерина Климова, Денис Шведов, Ирина Пегова, Виктория Исакова, Алексей Герман, Равшана Курковая, Аглая Тарасова, Андрей Коробейников, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Слава Копейкин, Мария Мацель, Илларион Маров и многие другие.
Площадки
«Горький fest» пройдет на 60 площадках (их количество увеличилось в 1.5 раза!). Будут задействованы и малые города.
Большинство площадок закрытые: театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры. Из открытых, например: площадь у Театра драмы, Губернаторский сад, стадион «Нижний Новгород», парк «Швейцария», Пакгаузы на Стрелке.
Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области: «Еще пара лет и фильмы фестиваля начнут показывать в школах. В их больших, хорошо оборудованных актовых залах. В какой-то момент площадки в городе закончатся. Думаю, это произойдет к десятому фестивалю».
Не только кино
В Нижний приедут известные режиссеры, например, Жора Крыжовников и Александр Архипов, и проведут серию мастер-классов. А еще «Горький fest» будет организовывать выставки, фестиваль уже сотрудничает с Русским музеем фотографии.
Призы для зрителей
В этом году организаторы фестиваля наградят зрителей, которые посетят большее количество площадок.
Фото: архив редакции
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