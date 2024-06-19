«Горький fest» — 2024: программа, жюри, гости, площадки

Жюри фестиваля «Горький fest — 2024»:

Юрий Мороз — режиссер, продюсер, сценарист, актер

Анна Меликян — режиссер, сценарист, продюсер

Юлия Александрова — актриса

Денис Аларкон Рамирес — оператор, актер

Райан Оттер — композитор

Василий Степанов — актер

Конкурсная программа:

«Зверек», реж. Ирина Прохорова

«А ты куда?», реж. Ксения Адрианова

«Там, где наш дом», реж. Владимир Тарасов, Дмитрий Квашнин

«Ячейка общества», реж. Алена Звонцова

«Слишком хорошая Анна», реж. Яна Климова-Юсупова

«Поле», реж. Серафим Чихладзе

«Мусор», реж. Алексей Митягин

«Невесомая», реж. Андрей Огородников

«Против ветра», реж. Татьяна Соболева

«Король Лир», реж. Сергей Потапов

«Тарбаса», реж. Никита Давыдов

«Рейв внутри», реж. Виталий Афанасьев

«Я тебя слышу», реж. Вахтанг Жоржолиани

«Реддрам», реж. Ирина Эстерлис

«Белая лошадка», реж. Даша Лихая

«Это какой-то булщит, бро», реж. Дима Теплов

«Побег», Олег Шашков

Программный директор фестиваля Андрей Апостолов отмечает, что кроме объявленных 17 фильмов остается еще один слот, про него расскажут позже. Всего было отсмотрено более 500 картин, нижегородцы и гости города увидят лучшие.

Внеконкурсная программа

Включает более 50 фильмов. Откроет фест «Тополиный пух» Кирилла Клепалова и Артема Лемперта, а закроет — короткометражка (впервые!) Даши Чаруши «Русалочка».

Актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, которых ждем в гости:

Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Екатерина Климова, Денис Шведов, Ирина Пегова, Виктория Исакова, Алексей Герман, Равшана Курковая, Аглая Тарасова, Андрей Коробейников, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Слава Копейкин, Мария Мацель, Илларион Маров и многие другие.

Площадки

«Горький fest» пройдет на 60 площадках (их количество увеличилось в 1.5 раза!). Будут задействованы и малые города.

Большинство площадок закрытые: театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры. Из открытых, например: площадь у Театра драмы, Губернаторский сад, стадион «Нижний Новгород», парк «Швейцария», Пакгаузы на Стрелке.

Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области: «Еще пара лет и фильмы фестиваля начнут показывать в школах. В их больших, хорошо оборудованных актовых залах. В какой-то момент площадки в городе закончатся. Думаю, это произойдет к десятому фестивалю».

Не только кино

В Нижний приедут известные режиссеры, например, Жора Крыжовников и Александр Архипов, и проведут серию мастер-классов. А еще «Горький fest» будет организовывать выставки, фестиваль уже сотрудничает с Русским музеем фотографии.

Призы для зрителей

В этом году организаторы фестиваля наградят зрителей, которые посетят большее количество площадок.