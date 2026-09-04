Цифра дня: 8 нижегородцев попали в топ-50 молодых художников России

Возглавляет рейтинг «творцов нового поколения», опубликованный The Art Newspaper Russia, резидент «Тихой» Владимир Чернышев – эксперты отмечают его сайт-специфик работы: «Замок» в полузаброшенных садах пригорода Нижнего, инсталляцию «Омут», самозамкнутую линию электропередачи и вечно пустующую автобусную остановку: «Мрачная прелесть произведений Владимира Чернышева заключается в том, что они склонны осыпаться, ветшать, исчезать и вообще как будто обходиться без нас – без зрителей, без коллекционеров. Он намеренно создает невечное и ненадежное».

На втором месте Артем Филатов. Основателя студии «Тихая» составители рейтинга называют важнейшей фигурой российской арт-сцены, хвалят за парадоксальные объекты и верность эстетике взаимодействия: «Филатов реконструирует абсурдные ошибки повседневности и шокирует коллекционеров работами, которые в какой-то момент начинают жить своей жизнью».

18-е место занял исследователь подземных миров Даня Пирогов: «Художник создает из земли, бетона, проволоки и строительного мусора артефакты – останки хтонических существ – и погребает их, скрывая от глаз зрителя». Эксперты отмечают его проект «Ямы» и любовь к «дикому» сакральному.