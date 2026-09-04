Цифра дня: 8 нижегородцев попали в топ-50 молодых художников России

6 из них – лауреаты «ТОП50» «НН.Собака.ru»!
Возглавляет рейтинг «творцов нового поколения», опубликованный The Art Newspaper Russia, резидент «Тихой» Владимир Чернышев – эксперты отмечают его сайт-специфик работы: «Замок» в полузаброшенных садах пригорода Нижнего, инсталляцию «Омут», самозамкнутую линию электропередачи и вечно пустующую автобусную остановку: «Мрачная прелесть произведений Владимира Чернышева заключается в том, что они склонны осыпаться, ветшать, исчезать и вообще как будто обходиться без нас – без зрителей, без коллекционеров. Он намеренно создает невечное и ненадежное».
На втором месте Артем Филатов. Основателя студии «Тихая» составители рейтинга называют важнейшей фигурой российской арт-сцены, хвалят за парадоксальные объекты и верность эстетике взаимодействия: «Филатов реконструирует абсурдные ошибки повседневности и шокирует коллекционеров работами, которые в какой-то момент начинают жить своей жизнью».
18-е место занял исследователь подземных миров Даня Пирогов: «Художник создает из земли, бетона, проволоки и строительного мусора артефакты – останки хтонических существ – и погребает их, скрывая от глаз зрителя». Эксперты отмечают его проект «Ямы» и любовь к «дикому» сакральному.
22 место у Якова Хорева, «одного из ключевых представителей нижегородского уличного искусства», который намеренно внедряет в свои работы орфографические и грамматические ошибки, таким образом пытаясь приглушить пафос «серьезного искусства».
23-ю строчку отдали Никите Пирумову – один из самых молодых художников Нижнего привлекает внимание переосмыслением театральных средств выразительности и исследованием психологических метаморфоз в «Костюмерном цехе», исследованием нарочитой сексуальности в проекте «Ширма безопасности» и смелым способом самовыражения через альтер-эго.
Антон Мороков (26 место) отмечен изданием, в частности, за «тихие перформансы»: «В 2020 году на II Триеннале российского современного искусства в музее "Гараж" Антон Мороков провел скрытый перформанс "Вас обслуживает… Сегодня к вашим услугам…", 19 дней притворяясь рабочим площадки».
На 38-м месте – андерграундный художник Антон Левин, воссоздающий мемы и сюжеты Ренессанса с помощью пластилина.
42-е место у Лены Лисицы, заслужившей его своими текстильными «хоррор-новеллами в декорациях постсоветской страны».
Дополнительно эксперты выделили также Вацу, Веру Ширдину и Oper Bomse.
Топ собирали из молодых художников от 18 до 35 лет, которые уже участвуют в конкурсах, фестивалях и локальных выставках, имеют узнаваемость, но еще ждут оценки эстетических достоинств и признания. Пул экспертов составили кураторы, критики и преподаватели, которые часто работают с молодыми художниками. Среди них: куратор Третьяковской галереи Игорь Волков, арт-директор blazar Анна Наумова, программный директор «ГЭС-2» Алиса Прудникова, преподаватель Школы дизайна ВШЭ Дарья Пыркина, руководитель Фонда развития современного искусства «Винзавода» Ирина Саминская и художественный критик Антон Козлов.
Комментарии (0)