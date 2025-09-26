Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ваца: «Мир вокруг рушится, зато у меня дома красивое полотенце с котиком»

Редимейд и ремесленный текстиль Вацы выставляется по всей стране – от родного «Терминала А» до столичной галереи «Триумф». Она ищет (и, как ни странно, находит!) баланс между модой и искусством, красотой и абсурдом, сакральным и утилитарным. Нижегородская художница – о скрытых смыслах вафельных полотенец, фэшене в Лапшихе и кавайном платье из пододеяльника с японским провенансом.

Вы занимаетесь текстилем, вышивкой – формально все это относится к миру одежды, а значит и моды. Кем вы сами себя считаете – художником или модным дизайнером?

Я на сто процентов художник, к моде имею косвенное отношение. К тому же часто текстиль у меня – это не одежда, а бытовые объекты – скатерти, прихватки. В выставочном пространстве они работают как арт-объекты, но я всегда говорю людям, которые их покупают: вы можете ими пользоваться, поставить на эту прихватку сковородку.

Как у Пушкина: «печной горшок тебе дороже». Тогда где же разница между искусством и жизнью?

Разница, конечно, есть, но мне кажется, что предметы могут постоянно курсировать: утилитарная вещь может стать объектом искусства и наоборот. Любопытный процесс.

Теперь ваша цитата: «Если взять принты с вафельных ивановских полотенец, то из них получится портрет России», – написали вы в соцсетях. У вас есть задача его нарисовать?

Задачи такой нет, мне просто интересно наблюдать за современной российской жизнью и выцеплять из нее неочевидные фрагменты. У меня действительно есть работа, в которой я объединяла ивановские принты, но в ней нет ничего авторского: просто съездила в Иваново, привезла тюк полотенец и объединила.

Но в самом моменте отбора, в том, как вы их объединили, и присутствует авторская позиция.

Не то что я старалась быть объективной, но пыталась классифицировать эти принты, как говорится, осветить весь ассортимент.

Что же вы узнали про наших людей в процессе работы?

Наверное, ничего нового. Мы любим все яркое, красивое, но в условиях нашего сложного периода (а легких у нас не бывает) пытаемся найти отраду в повседневности: мир вокруг рушится, зато у меня дома красивое полотенце с котиком, оно меня радует, и жить становится чуть-чуть легче. Если брать традиционный народный текстиль, там та же история: жизнь серая и безрадостная, зато в доме вышитые рушники. Конечно, все эти изделия выполняли и обрядовые функции, но, кроме этого, давали глазу отдохнуть.

Действительно, народные вышивки, принты уходят в мифологию, в коллективное бессознательное, но вы-то используете не древние архетипы, а образы массовой культуры.

Потому что жизнь меняется: раньше человек жил в мифологическом мире, теперь же он смотрит телевизор, а на Вайбер ему приходят мемные открытки. Но при этом одежда и текстиль не потеряли функцию коммуникации: то, во что мы одеты, рассказывает про наше социальное положение, отношение к действительности и про то, как мы хотим, чтобы к нам обращались люди. Мне важно сохранить у текстиля эту способность разговаривать, просто говорит он уже не на языке мифологических символов, а на каком-то другом.

То есть, по-вашему, мы полностью секуляризированы, не зависим от древних символов?

Зависим, просто они по-другому себя проявляют. Господь может говорить с нами через что угодно: мы можем пойти в церковь или в лес и найти Его там, а может, сегодня Он проявит себя в том, какое объявление вам попадется на глаза. Меняется наша коммуникация с потусторонним, и Ему тоже приходится находить к нам другие подходы.

Вы задеваете тему сакрального, то есть по нынешним временам ходите по скользкому льду: то у вас телеведущий Гордон представлен в виде Николая Чудотворца, то сам Спаситель в виде забавного коллажа. Это продолжение средневековой народной смеховой культуры или реакция на современную ситуацию в обществе?

Это вообще не насмешка. Я смеюсь от чувства искренней веры, шучу от любви к религиозному сознанию, от ощущения его необходимости: у тебя все хорошо только тогда, когда это сознание присутствует, так жить легче. Возможно, какие-то конвенциональные церковные связи с божественным не всегда мне подходят. Как я уже сказала, оно может проявить себя как угодно: сообщение из телевизора, вырванное из контекста, может стать для тебя посланием.

Не было желания поработать с традиционными техниками, древними символами, чтобы ощутить их энергетику?

Это, конечно, интересно, но я опасаюсь в процессе работы сильно наврать: надо полностью погрузиться в тему, подойти к ней по-научному, быть серьезным. Я участвовала в творческой лаборатории народных художественных промыслов – делала работу, посвященную шахунскому ткачеству. На строчевышивальной фабрике в Шахунье мне рассказали, что долгое время они старались соблюдали ткацкие традиции, правильно использовать все узоры, но люди их просто не считывают – покупатели просили соединить фрагменты из разных орнаментов, нарушив каноны. Ткачихи были бы рады делать все как в старину, но это не будет иметь спроса.

Вы сейчас в черной майке и шортах – привычная униформа современных художников. Это ваш обычный аутфит?

Нет, просто сейчас иду в мастерскую работать над проектом. Когда не надо пачкаться, я выбираю одежду, которая что-то говорит. Мне нравится история про платье, в котором я была на последней выставке «Контур»: в секонде нашла пододеяльник, сшила из него платье, а потом провела расследование, пыталась найти его провенанс.

Провенанс пододеяльника? Можно поподробнее.

На нем был принт, похожий на аниме – а я в этой культуре не очень разбираюсь. Но там был копирайт, поэтому стала гуглить и выяснила, что принадлежит он немецкой прокатной компании. Оказалось, что в конце XIX века швейцарская писательница Йоханна Спири написала детскую книжку «Хайди», и она была очень популярна в немецкоязычной Европе. В 70-е эту книжку экранизировали японцы, а потом немцы выкупили у них права, сделали мерч, в том числе и мой пододеяльник, а потом еще и сняли собственную адаптацию японского мультика.

Я, кстати, пытался найти провенанс вашего творчества и вышел на Тимура Новикова, который в 90-е занимался авангардным текстилем, а его работы уходят в советский текстиль 20-х.

Тимура я очень люблю, у меня есть несколько работ, которые стали оммажем ему. Для одной из выставок проекта «Небесная канцелярия» я сшила платье по принципу авангардного текстиля – и по качеству, и по стилистике было похоже. Не то что я чувствую продолжателем той традиции, просто держу в голове то, что было до меня, и пытаюсь до него дотянуться.

То есть вы все-таки упорно заходите на территорию моды.

Получается, что да. Сейчас я готовлю проект «Модный дом Вацлава» в Екатеринбурге, в котором будет представлена только одежда. Мне предложили сделать выставку в боксе торгового центра – тогда я и решила сделать магазин одежды, нашить для него платьев. Я пытаюсь воссоздать стиль универсама «Нагорный» на Советской площади: в нулевые там был вещевой рынок, который теперь закрыт, но та мода никуда не делась. Так, например, одеваются женщины в Лапшихе, где я живу, – яркие принты, неожиданные сочетания. Это кажется на первый взгляд странным, но когда начинаешь вглядываться, искать внутри какое-нибудь высказывание, видишь много интересного.

В этом есть ирония?

Я пытаюсь никого не обижать, потому что это моя среда, я в ней живу. Это эстетика, которая меня воспитала. Я стараюсь смотреть на нее непредвзято, видеть в ней смешные моменты, но и серьезные тоже.

Возвращаем работы Вацы в аутентичный ландшафт, из которого они возникли. Натура – антуражный дом, словно из детских воспоминаний о каникулах у бабушки. Аутфит – концептуальный мэтч работ самой художницы и авторской одежды Vereja дизайнера Игоря Андреева. Безыскусный деревенский уют настолько поглощает героиню, что она сама будто становится частью вышивок и узоров. 

 

«Каменская». Футболка, акрил.

«Каменская». Футболка, акрил.

«Ковер». Ручная вышивка, синтетическая ткань, мулине.

«Ковер». Ручная вышивка, синтетическая ткань, мулине.

«Опытный образец выходного костюма сотрудницы Нижегородского отделения Небесной канцелярии». Фрагмент. Макетная ткань, бязь, типографская краска.

«Опытный образец выходного костюма сотрудницы Нижегородского отделения Небесной канцелярии». Фрагмент. Макетная ткань, бязь, типографская краска.

«Прихватка». Хлопок, батик, ватин, косая бейка.

«Прихватка». Хлопок, батик, ватин, косая бейка.

Текст: Сергей Костенко
Арт-директор, макияж и волосы: Юлия Анисимова
Фото: Диана Филатова
Ретушь: Юлия Волынова
Дизайнер: Игорь Андреев
Стиль: Алена Сударикова
Одежда: VEREJA, DINOSKNIT, айтемы из винтажного магазина «Сундук»
Продюсер: Яна Угленкова

Благодарим Анну Нистратову за доброе сердце, помощь в организации съемки и гостеприимство (ее дом стал нашей лучшей локацией для фото).

