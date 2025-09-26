Ваца: «Мир вокруг рушится, зато у меня дома красивое полотенце с котиком»

Вы занимаетесь текстилем, вышивкой – формально все это относится к миру одежды, а значит и моды. Кем вы сами себя считаете – художником или модным дизайнером?

Я на сто процентов художник, к моде имею косвенное отношение. К тому же часто текстиль у меня – это не одежда, а бытовые объекты – скатерти, прихватки. В выставочном пространстве они работают как арт-объекты, но я всегда говорю людям, которые их покупают: вы можете ими пользоваться, поставить на эту прихватку сковородку.

Как у Пушкина: «печной горшок тебе дороже». Тогда где же разница между искусством и жизнью?

Разница, конечно, есть, но мне кажется, что предметы могут постоянно курсировать: утилитарная вещь может стать объектом искусства и наоборот. Любопытный процесс.

Теперь ваша цитата: «Если взять принты с вафельных ивановских полотенец, то из них получится портрет России», – написали вы в соцсетях. У вас есть задача его нарисовать?

Задачи такой нет, мне просто интересно наблюдать за современной российской жизнью и выцеплять из нее неочевидные фрагменты. У меня действительно есть работа, в которой я объединяла ивановские принты, но в ней нет ничего авторского: просто съездила в Иваново, привезла тюк полотенец и объединила.

Но в самом моменте отбора, в том, как вы их объединили, и присутствует авторская позиция.

Не то что я старалась быть объективной, но пыталась классифицировать эти принты, как говорится, осветить весь ассортимент.