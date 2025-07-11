Вера Ширдина: «Мне кажется, Нижний я и полюбила, и хорошо узнала благодаря уличному искусству»

Джотто, иконопись и ютуб-видео мастеровитых мужей, которые за пять минут дадут инструкцию по изготовлению ножа с портретом Джейсона Стейтема. Потому что творец берет там, где хочет брать! Выставка «Помнить свое имя» в Terminal A художницы Веры Ширдиной впорхнула в нашу жизнь роем мотыльков из окиси алюминия, чтобы мы почувствовали, как все хрупко и сколько в хрупкости может быть силы. А в прошлом у нее – ультрамариновые муралы от итальянского Аттильяно до нашей Рождественской. А в планах – освоение мощностей крупнейшего металлургического предприятия: будет лить сталь, исследуя его художественную емкость.
Я какое-то время жила и училась в Петербурге на классического живописца, а после вернулась в Нижний, потому что безумно люблю этот город. Я здесь жила в ранние подростковые годы. Изначально же связывала свой путь с классической историей. Просто современное искусство как понятие ребенку зачастую недоступно. Другое дело стрит-арт, которым я очень активно интересовалась, когда жила в Нижнем. И, мне кажется, город я и полюбила, и хорошо узнала благодаря уличному искусству. И потом мне захотелось дополнить это все какой-то базой. Но в процессе, конечно, очень быстро стало ясно, что база эта не совсем актуальна для меня.
Мне повезло: в семье всегда поддерживали мои начинания в искусстве, у меня родители из сферы лакокрасочных материалов, проработали в ней около 30 лет. Поставляли краски для всех моих уличных экспериментов (смеется). Я себя всегда мыслила художником в широком смысле слова, и уличное искусство, монументальные росписи для меня в какой-то момент стали просто инструментом, но сейчас инструмент сменился. Я решила пока приостановить эту часть своей практики, поскольку почувствовала необходимость некоторой пересборки себя.
Мой первый «фасад», кстати, был в Италии. Организаторы международного фестиваля Apаrtengo дали мне такую возможность. Это фестиваль паблик-арта, который проходил в небольшой деревне Аттильяно на юге Италии по инициативе человека, который захотел вернуть в эти места жизнь, привлечь внимание туристов к родному дому. И так получилось, что мы с моим коллегой, художником Кириллом Ведерниковым, были вообще первыми русскими в этом проекте. В итоге вышло любопытно и весело. Но самое веселое было отнимать у итальянской собаки свой завтрак, которая русских слов, конечно, не понимает.
Работа на улице порой связана с неожиданностями. Особенно когда это незнакомый город, незнакомый район. Бывало, и проклинали, сеанс экзорцизма со мной хотели провести. А все почему? Потому что женщину нарисовала с рыжими волосами. Иногда могли подкормить, принести мороженое, арбуз, еще что-то. А кто-то мог кричать в спину «враг народа». Из крайности в крайность.
Сейчас для «Контура» делаю серию графики на переводной кальке 1982 года, которую использовала в раннем детстве. И еще есть несколько проектов, они пока на стадии формирования. Один из них – в арт-резиденции «Выкса» в этом году. Поскольку я недавно начала активно заниматься металлом, в Выксе я бы очень хотела попробовать продолжить работу с этим материалом, узнать его получше, начать осваивать литье под руководством местных мастеров. Начнем с малой формы, потом будем смотреть с кураторами, организаторами, какими ресурсами и возможностями мы вообще располагаем.
С металлом у меня был персональный проект («Помнить свое имя». – Прим. ред.) не так давно, где я активно использовала процесс окисления алюминия, который вообще-то сложно окислить, потому добавляла всевозможные пудры, пыльцу других металлов, чтобы реакция была активнее. В какой-то момент просто поле познания в этом проекте разделилось на два своего рода полюса. На одном – разные мужчины средних лет, которые снимают ютуб-ролики в гаражах о том, как с помощью травления и чернения стали создать реалистичный портрет Джейсона Стейтема на ноже. На другом – тетушки, которые разными доступными средствами пытаются сделать любую поверхность с налетом а-ля винтаж. И вот благодаря соединению каких-то таких очень понятных, доступных средств у меня получилось добиться того, что я хотела в своем высказывании.
Всегда приятно, когда спрашивают про ультрамарин не с ходу. Вообще ответов на вопрос, как в моей практике появился этот цвет и стал в каком-то смысле доминирующим, может быть несколько. Все началось, думаю, во времена раннего студенчества, когда я была ограничена в выборе материалов. Под рукой оказались только синий перманентный маркер и красная сангина. Я сделала эскиз графики, мне понравилось сочетание, и все стало двигаться в этом направлении. Италия опять же. Увидела там все эти фрески, Джотто с его невероятным синим. Синий в храмовой архитектуре, который стал цветом небесного пространства, вытеснив золотой. Плюс какие-то наблюдения из городской среды, когда зимними вечерами видны насыщенные синие тени в очень теплых тонах. Этот цвет очень сильно воздействовал на меня. В дальнейшем ультрамарин стал для меня чем-то вроде тумблера, переключателя между мифологическим и реальным миром.
Съемка проходила на окской набережной вблизи Канавинского моста. По концепции бюро megabudka в 2021 году территорию джентрифицировали. Здесь появились амфитеатр, высотные смотровые площадки, а променад за зданием ГИБДД соединили лестницей с верхним уровнем набережной по ту сторону переправы. Все с отсылкой к портовой архитектуре.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
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