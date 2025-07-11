Вера Ширдина: «Мне кажется, Нижний я и полюбила, и хорошо узнала благодаря уличному искусству»

Я какое-то время жила и училась в Петербурге на классического живописца, а после вернулась в Нижний, потому что безумно люблю этот город. Я здесь жила в ранние подростковые годы. Изначально же связывала свой путь с классической историей. Просто современное искусство как понятие ребенку зачастую недоступно. Другое дело стрит-арт, которым я очень активно интересовалась, когда жила в Нижнем. И, мне кажется, город я и полюбила, и хорошо узнала благодаря уличному искусству. И потом мне захотелось дополнить это все какой-то базой. Но в процессе, конечно, очень быстро стало ясно, что база эта не совсем актуальна для меня.

Мне повезло: в семье всегда поддерживали мои начинания в искусстве, у меня родители из сферы лакокрасочных материалов, проработали в ней около 30 лет. Поставляли краски для всех моих уличных экспериментов (смеется). Я себя всегда мыслила художником в широком смысле слова, и уличное искусство, монументальные росписи для меня в какой-то момент стали просто инструментом, но сейчас инструмент сменился. Я решила пока приостановить эту часть своей практики, поскольку почувствовала необходимость некоторой пересборки себя.

Мой первый «фасад», кстати, был в Италии. Организаторы международного фестиваля Apаrtengo дали мне такую возможность. Это фестиваль паблик-арта, который проходил в небольшой деревне Аттильяно на юге Италии по инициативе человека, который захотел вернуть в эти места жизнь, привлечь внимание туристов к родному дому. И так получилось, что мы с моим коллегой, художником Кириллом Ведерниковым, были вообще первыми русскими в этом проекте. В итоге вышло любопытно и весело. Но самое веселое было отнимать у итальянской собаки свой завтрак, которая русских слов, конечно, не понимает.