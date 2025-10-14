Арт-объект дня: «Солнце ждет рассвета» Гриши Шарова на улице Заломова

Любитель синтезировать «необъятное и бытовое» вместе с куратором проекта Анастасией Прониной блестяще конвертировал «свою первую и яркую эмоцию от Нижнего» в тактильный стальной шар с позолотой (1,5 метра в диаметре!), усадив его на лавочку рядом с гостиницей созерцать городские дали и ожидать своего восхода. А началось все с недоверия к званию «Столица закатов»:

Гриша Шаров, художник: «Мой скептический настрой был посрамлен в первый же день. После вечера на набережной я понял, о чем будет работа. В дни исследования я старался ходить не только по музеям, но и по мастерским еще совсем не признанных художников; в храмы и разухабистые дворы со свалкой в самом центре; ездить на автобусе через весь Нижний и слушать обрывки разговоров; есть в ресторане и, например, шаурму в ларьке. Но самое важное и интересное – я смотрел на людей».