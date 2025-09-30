Максим Трулов: «И мода, и искусство по сути занимаются переработкой смыслов: разобрать на коллаж, а потом собрать по-новому»

Мода – это во многом про изменение внешности, поэтому первый вопрос: почему длинные волосы?

У меня сразу так сложилось. В школе они были не настолько длинные – учителя запрещали, и родители этому противились, а вот уже в институте я их отрастил. Я делал попытки постричься, но в таком виде мне было некомфортно. Недавно покрасил их в белый цвет – просто хотел их максимально высветлить. Было время, когда ходил розовый.

А где ты рос?

В Седьмом микрорайоне Сормова.

Наверное, были столкновения с окружающей действительностью?

Конечно, постоянно! Но, мне кажется, в Сормове для этого не обязательно даже быть с длинными волосами. Как в поговорке: «…и до столба можно».

Многие художники работают над своим имиджем, ищут какую-то фирменную деталь, по которой их можно узнать. Волосы – это часть твоего бренда?

Сейчас, в данном моменте – да. Но если вдруг стрельнет их остричь, я приму свое желание.