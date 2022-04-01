Стрит-арт дня: Никита Nomerz создал новую работу на месте уничтоженной вазы

Уличный художник, организатор фестиваля «Место» и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» создал новую работу «Осколки». Для стрит-арта автор выбрал заброшенный дом в историческом центре.
Ранее на улице Грузинской висела другая работа Никиты Nomerz — хрустальная ваза символизирующая хрупкость старой архитектуры. Ее больше нет — ее уничтожили. Сначала работу портили надписями, а затем окончательно «разбили», закрасив. В ответ художник на месте старой создал новую работу «Осколки» — изображение уже разбитой вазы.
Напомним, обложку нового альбома легендарной группы Krec создал нижегородский художник Никита Nomerz.
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Фото: соцсети художника
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