Стрит-арт дня: Никита Nomerz создал новую работу на месте уничтоженной вазы

Ранее на улице Грузинской висела другая работа Никиты Nomerz — хрустальная ваза символизирующая хрупкость старой архитектуры. Ее больше нет — ее уничтожили. Сначала работу портили надписями, а затем окончательно «разбили», закрасив. В ответ художник на месте старой создал новую работу «Осколки» — изображение уже разбитой вазы.

Напомним, обложку нового альбома легендарной группы Krec создал нижегородский художник Никита Nomerz.

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Фото: соцсети художника