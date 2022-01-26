Обложку нового альбома легендарной группы Krec создал нижегородский художник Никита Nomerz

Уличный художник, организатор фестиваля «Место» и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz оформил обложку нового альбома легендарной российской рэп-группы Krec. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Релиз альбома российской хип-хоп группы Krec «Меланж» состоялся 23 января. Обложкой альбома стало панно, которое специально для этого создал Никита Nomerz.
«Также на ее основе скоро в коллаборации с @fuzekrec мы презентуем NFT-работу. А сегодня послушайте музыку, альбом доступен на всех цифровых носителях», — добавляет художник.
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