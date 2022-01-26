Обложку нового альбома легендарной группы Krec создал нижегородский художник Никита Nomerz

Релиз альбома российской хип-хоп группы Krec «Меланж» состоялся 23 января. Обложкой альбома стало панно, которое специально для этого создал Никита Nomerz.

«Также на ее основе скоро в коллаборации с @fuzekrec мы презентуем NFT-работу. А сегодня послушайте музыку, альбом доступен на всех цифровых носителях», — добавляет художник.