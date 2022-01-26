Путеводитель по выставке «АРТ МИР» на Нижегородской ярмарке: живопись, графика, скульптура и фотография

Международная выставка искусств «АРТ МИР» пройдет с 5 по 13 февраля в новом конгресс-центре Нижегородской ярмарки. Все желающие смогут увидеться тысячи работ современных деятелей искусств России и мира в едином выставочном пространстве. Кроме того, можно пообщаться с художниками на стендах, принять участие в мастер-классах и просто понаблюдать за творческим процессом.
5 февраля на площадке Нижегородской ярмарки откроется международная выставка искусств «АРТ МИР». В программе — арт-перформансы, кинопоказы и лектории, fashion-показы, благотворительные аукционы, встречи с художниками и возможность увидеть творческий процесс своими глазами.
Мартирос Сарьян — автопортрет (1907)
Искусство Армении:
В пространстве «М–Галереи» представят работы молодых армянских авторов, на которых повлияло творчество Мартироса Сарьяна. Кроме того, влияние Сарьяна заметно в работах одного из самых активных деятелей современной Армении — Мгера Чатиняна. Так, частью международной выставки «АРТ МИР» станут картины художника, показанные в Институте искусств в Нью-Йорке.
Instagram Мгера Чатиняна
Эко–АРТ — ответственное искусство:
В пространстве Ярмарки пройдет коллективная выставка современных художников, посвященная теме загрязнения окружающей среды, сортировке мусора и избыточному потреблению.
Instagram Игоря Иванова
Ресайклд–арт:
Архитектор и художник из Петербурга — Игорь Иванов создает футуристические пейзажи будущего — ландшафты, города и космолеты, используя детали от компьютерной и бытовой техники.
автор фото — Андрей Орехов
с 5 по 13 февраля
Время: с 11:00
Место: улица Совнаркомовская, 13
Стоимость билетов:
700 рублей — абонемент на все дни выставки
300 рублей — для посетителей вне льготных категорий
150 рублей — для детей до 18 лет, пенсионеров и льготных* категорий граждан
бесплатно — для детей до 12 лет (в сопровождении взрослого)
Напомним, интервью основательницы платформы для художников HONESTLY и куратора Майи Ковальски для «НН.Собака.ru» здесь. Материал с резидентом арт-галереи VS unio, художником-монументалистом и автором мурала на фасаде Новой Третьяковки — Сашей Купаляном здесь.
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Фото: ТЦ «Ревьера» (Москва); архив организаторов
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