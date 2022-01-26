Путеводитель по выставке «АРТ МИР» на Нижегородской ярмарке: живопись, графика, скульптура и фотография

Напомним, интервью основательницы платформы для художников HONESTLY и куратора Майи Ковальски для «НН.Собака.ru» здесь. Материал с резидентом арт-галереи VS unio, художником-монументалистом и автором мурала на фасаде Новой Третьяковки — Сашей Купаляном здесь.

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Фото: ТЦ «Ревьера» (Москва); архив организаторов