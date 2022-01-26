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Искусство

Путеводитель по выставке «АРТ МИР» на Нижегородской ярмарке: живопись, графика, скульптура и фотография

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Международная выставка искусств «АРТ МИР» пройдет с 5 по 13 февраля в новом конгресс-центре Нижегородской ярмарки. Все желающие смогут увидеться тысячи работ современных деятелей искусств России и мира в едином выставочном пространстве. Кроме того, можно пообщаться с художниками на стендах, принять участие в мастер-классах и просто понаблюдать за творческим процессом.

 

5 февраля на площадке Нижегородской ярмарки откроется международная выставка искусств «АРТ МИР». В программе — арт-перформансы, кинопоказы и лектории, fashion-показы, благотворительные аукционы, встречи с художниками и возможность увидеть творческий процесс своими глазами.

 

Мартирос Сарьян — автопортрет (1907)

Искусство Армении:

В пространстве «М–Галереи» представят работы молодых армянских авторов, на которых повлияло творчество Мартироса Сарьяна. Кроме того, влияние Сарьяна заметно в работах одного из самых активных деятелей современной Армении — Мгера Чатиняна. Так, частью международной выставки «АРТ МИР» станут картины художника, показанные в Институте искусств в Нью-Йорке.

 

Instagram Мгера Чатиняна

Эко–АРТ — ответственное искусство:

В пространстве Ярмарки пройдет коллективная выставка современных художников, посвященная теме загрязнения окружающей среды, сортировке мусора и избыточному потреблению.

 

Instagram Игоря Иванова

Ресайклд–арт:

Архитектор и художник из Петербурга — Игорь Иванов создает футуристические пейзажи будущего — ландшафты, города и космолеты, используя детали от компьютерной и бытовой техники. 

автор фото — Андрей Орехов

с 5 по 13 февраля

Время: с 11:00

Место: улица Совнаркомовская, 13

 

 

Стоимость билетов:

700 рублей — абонемент на все дни выставки

300 рублей — для посетителей вне льготных категорий

150 рублей — для детей до 18 лет, пенсионеров и льготных* категорий граждан

бесплатно — для детей до 12 лет (в сопровождении взрослого)

 

Напомним, интервью основательницы платформы для художников HONESTLY и куратора Майи Ковальски для «НН.Собака.ru» здесь. Материал с резидентом арт-галереи VS unio, художником-монументалистом и автором мурала на фасаде Новой Третьяковки — Сашей Купаляном здесь

 

 

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Фото: ТЦ «Ревьера» (Москва); архив организаторов

 

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