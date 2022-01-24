«Место» про местных: нижегородский фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в новом формате

Стрит-арт-художник, куратор проекта «Место»

Главной особенностью 2022 года станет внимание исключительно к локальной сцене. А местные художники будут не только участниками, но и объектами изучения. Исследовательские проекты, посвященные нижегородскому уличному искусству, станут ключевыми, каждый из них будет презентован отдельно.

Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал и участвовал. Теперь продолжаем движение с обновленными формулами. В этом году одна из них — «Место» про местных.