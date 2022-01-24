«Место» про местных: нижегородский фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в новом формате

Летом 2021 года фестиваль уличного искусства «Место» прошел в Нижнем Новгороде в пятый(!) раз. Сейчас проект — в процессе трансформации. По словам художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никиты Nomerzа, традиционный фестивальный формат сменится созданием спецпроектов.
Никита Nomerz
Стрит-арт-художник, куратор проекта «Место»
Главной особенностью 2022 года станет внимание исключительно к локальной сцене. А местные художники будут не только участниками, но и объектами изучения. Исследовательские проекты, посвященные нижегородскому уличному искусству, станут ключевыми, каждый из них будет презентован отдельно.
Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал и участвовал. Теперь продолжаем движение с обновленными формулами. В этом году одна из них — «Место» про местных.
За пять лет фестиваля было создано более 200 новых объектов уличного искусства по всему Нижнему Новгороду. Участниками стали около 150 художников со всей России и из-за рубежа, команда проекта провела десятки лекций, мастер-классов и экскурсий, выставок, презентаций фильмов.
Интервью Никиты Nomerzа в исследовании «НН.Собака.ru» об эстетике, философии, локациях, вкусах и акцентах «Города закатов» можно прочитать здесь.
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Фото: сообщество фестиваля «Место» «ВКонтакте»
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