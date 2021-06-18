В Futuro minor открылась выставка художника Яома Бантика. Экспозиция продлится всего 5 дней

Художник использует в своих работах вышедшие из употребления детали, переплавленные до жидкого состояния, а произведениям дает названия геолокаций. Выставка продлится всего 5 дней.

Ранее сообщалось, что с 18 июня массовые мероприятия в Нижнем Новгороде можно будет посетить только при наличии специальных документов — среди них, ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

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Фото: сообщество галереи «ВКонтакте»