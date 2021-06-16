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В Нижегородской области ограничивают доступ на массовые мероприятия из-за Covid

С 18 июня массовые мероприятия в Нижнем Новгороде можно будет посетить только при наличии специальных документов — среди них, ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Глеб Никитин.

 

Для посещения кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и спортивных мероприятий необходимо предъявить один из следующих документов:

  • сертификат прививки от Covid-19
  • ПЦР-тест (срок действия — не более 3 дней)
  • результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе (срок действия — не более 60 дней)
  • «универсальный документ посетителя мероприятий»
  • для несовершеннолетних лиц — результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия — не более трех дней)

«Эти требования касаются также мероприятий на свежем воздухе. Важно максимально исключить возможность распространения вируса в ходе таких событий», — отметил Глеб Никитин.

В ближайшее время будет представлена возможность получения универсального документа посетителя мероприятий, с помощью которого можно будет подтвердить наличие необходимых справок. Порядок оформления универсального документа утвердят до 21 июня.

 

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Фото: pexels

 

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