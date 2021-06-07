Опубликована финальная программа мероприятий пятого фестиваля уличных искусств «Место»

С 17 по 20 июня в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль уличных искусств «Место». Событие снова соберет художников из разных городов России для создания новых объектов стрит-арта. Организаторы опубликовали финальную программу фестиваля. Для гостей приготовили — экскурсии, лекции, мастер-классы, показы фильмов, вечеринки и многое другое! Куратором события выступает нижегородский художник, победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz.