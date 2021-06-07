Опубликована финальная программа мероприятий пятого фестиваля уличных искусств «Место»

С 17 по 20 июня в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль уличных искусств «Место». Событие снова соберет художников из разных городов России для создания новых объектов стрит-арта. Организаторы опубликовали финальную программу фестиваля. Для гостей приготовили — экскурсии, лекции, мастер-классы, показы фильмов, вечеринки и многое другое! Куратором события выступает нижегородский художник, победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz.
Программа фестиваля:
17 июня
- 10:00 — Официальный старт создания уличных работ
- 11:00 — Старт стрит-арт квеста
- 12:00 — Онлайн-маркет от Honestly platform
- 15:00-16:30 — Стрит-арт экскурсия от #streetartnn
- 16:00 — Открытие выставок в пространстве Terminal A:
- — Фестиваль наклеек ФАН: команда FYMers
- — ОЛЯ INEY «20 кадров в секунду»
- 16:00 — Экскурсия по фестивалю наклеек — Миша Samek и Надя Move
- 16:30 — Паблик-ток с организаторами проекта ФАН — Миша Samek и Надя Move
- 17:00–19:00 — Стрит-арт экскурсия — Аня Сорокина
- 19:00 — Вечеринка-открытие фестиваля — (улица Рождественская, 11)
18 июня
- 13:00-14:30 — Стрит-арт экскурсия – Майя Ковальски
- 14:00-16:30 — Визит в студию «Зерно» (улица Варварская, 32)
- 15:00-16:30 — Прогулка с Лида Birdly + интерактив с наклейками
- 17:00-18:30 — Прогулка с Синим Карандашом
- 19:00-20:00 — Открытие выставки «Отблеск будущего» Дмитрия Aske (улица Октябрьская, 9б)
- 21:00 — Мейпинг: Dreamlaser x Дмитрий Aske (улица Октябрьская, 9б)
19 июня
- 11:00-15:00 — Теория и практика: «Cтикеры и постеры» (команда FYMers) (улица Фильченкова, 10)
- 12:00-13:00 — Стрит-арт экскурсия — Елена Лисица + интерактив с постерами
- 13:00 — Артист-толк: Дмитрий Aske (улица Октябрьская 9б)
- 14:00-15:00 — Визит в студию Your mums knight
- 14:00-16:30 — Визит в студию Impulses
- (улица Варварская, 32)
- 14:30-16:00 — Стрит-арт экскурсия — Аня Сорокина
- 15:00-18:00 — Автобусная экскурсия на проект «Сад им.» в Нижегородском крематории с художником Артемом Филатовым и ландшафтным архитектором Яной Маркеловой
- 15:00-16:00 — Лекция куратора из Финляндии Matti Lankinen (улица Фильченкова, 10)
- 15:30-17:00 — Стрит-арт экскурсия — Дима Четыре
- 17:00 — Открытие выставки Futuro minor (улица Рождественская, 6)
- 19:00-20:00 — Показ документально фильма «Место'20» (улица Фильченкова, 10)
20 июня
- 11:00-13:00 — Стрит-арт экскурсия — Аня Сорокина
- 12:00-14:00 — Стрит-арт экскурсия — Елена Лисица + интерактив с постерами
- 13:00-15:00 — Стрит-арт экскурсия — Никита Nomerz
- 14:00-15:30 — Стрит-арт экскурсия — Дима Четыре
- 13:00-14:00 — Визит в мастерскую «Тихая» (улица Ульянова, 4Б)
- 14:00-15:00 — Визит в мастерскую «Тихая» (улица Ульянова, 4Б)
- 15:00-16:00 — Визит в мастерскую «Тихая» (улица Ульянова, 4Б)
- 15:00 — Начало программы закрытия фестиваля («Почаина») (Двор «Почаина», улица Почаинская, 17)
- 15:30-16:00 — Мастер-класс по трафаретам: Надя Move (Пространство «Штаб», улица Почаинская, 17)
- 16:00-17:00 — Лекция австрийского куратора стрит-арт проектов: Leonhard Gruber (Пространство «Штаб», улица Почаинская, 17)
- 17:00-19:30 — Танцевальный контекст от 23МАРТ (Двор «Почаина», ул. Почаинская, 17)
- 17:00-18:00 — Создание комикса фестиваля «Место5» (Пространство «Штаб», улица Почаинская, 17)
- 18:00-20:00 — Скетч-баттл (Пространство «Штаб», ул. Почаинская, 17)
- 20:00 — Подведение итогов и призы победителям (Двор «Почаина», улица Почаинская, 17)
- 21:00 — Концерт: МС Сенечка (Двор «Почаина», улица Почаинская, 17)
- 22:00 — DJ-сет (Клуб «Карго», улица Почаинская, 17)
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