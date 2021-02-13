Никита Nomerz выставил на аукцион студийную версию работы «Точки зрения»

«Работа про обострившуюся ситуацию в обществе, которое, к сожалению делится на лагеря, на своего или чужого, на черное или белое, друга или врага. Давайте поддержим адвокатов, которые сейчас активно помогают тем кто на улицах мирно отстаивает свою точку зрения», — отмечает художник.

Старт благотворительного аукциона — 1 рубль, можно называть свои ставки в комментариях к посту или анонимно на почту nomers@mail.ru или в личные сообщения. Акция продлится до 15 февраля 20:00 + 10 минут после последней ставки.

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