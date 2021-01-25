В Нижнем появился новый стрит–арт Никиты Nomerza

Уличный художник и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Никита Nomerz опубликовал изображения своей новой работы на странице в Instagram.

«У каждого вопроса есть разные точки зрения. Сегодня мы кажется оказались в ситуации, когда необходимо выбрать сторону. Я хотел бы жить в мире где есть оттенки и полутона, а не в мире где выбор лишь между черным или белым, другом или врагом», — отмечает автор стрит–арта.

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Фото: инстаграм Никиты Номерза.