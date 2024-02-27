Нижний наступившего будущего: от Пьетро Франческо до региональных романтиков

Мощное градостроительное явление середины 1970-х годов. Результат обмена опытом с архитекторами из ГДР, но притом совершенно самостоятельная работа. В проектировании района вместе с ведущими советскими профильными институтами участвовали и горьковские архитекторы.

Одна из важных особенностей проекта – все жилые дома и общественные здания, в том числе школа, вместе с прилегающей инфраструктурой вводились синхронно, то есть район с первого дня был фактически полностью обустроен для жизни.

Планировки квартир были нестандартными, была разработана целая линейка фасадных панелей с необычным декором, дабы избежать монотонности.

Район состоит из домов переменной этажности, в том числе террасных домов. На первых этажах некоторых из них были запроектированы квартиры с патио, которые позволяли сделать жилье более приватным. Аналогичное решение было применено, кстати, и в нескольких современных жилых комплексах Нижнего Новгорода – «Шаляпин», «Панин», «Плотничный». А на Мещерском озере это было сделано 50 лет назад, между прочим.