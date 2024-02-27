Нижний наступившего будущего: от Пьетро Франческо до региональных романтиков

«Нижний в разные эпохи выглядел по-разному, но свое лицо у него оставалось всегда»:
по просьбе «НН.Собака.ru» архитектор Александр Дехтяр рассказывает о новаторских объектах и сооружениях Нижнего Новгорода разных лет и столетий, которые приближали город к будущему, иногда зримо врываясь в него. О том, кто так строит сейчас, можно почитать, например, здесь и здесь.
Александр Дехтяр
Кремль
Нижегородский кремль – один из самых крупных в стране: 13 башен, два километра боевого хода по стене. Уникально сооружение прежде всего тем, что находится на значительном перепаде рельефа. Построить такой объект было непростой задачей в начале XVI века. Здесь была применена передовая технология, которую, по некоторым версиям, в Нижний привез итальянец Пьетро Франческо, переименованный для удобства в Петра Фрязина.
В основание клали белый камень, наверху был кирпич; толстые пятиметровые стены, в стенах – ниши, которые снижали вес стен (сохраняя их прочность) и давление на оползневый склон. Серьезных геологических данных у строителей кремля, конечно, не было, но понять, что грунт здесь подвижный, они уже тогда смогли. Выдающаяся инженерная работа.
Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года
Комплекс международного уровня. На месте нынешнего парка им. 1 Мая (рядом с Шуваловским лесом) за два года был построен фактически целый город. Помимо павильонов, использовавшихся на Ходынском поле в 1882 году, были возведены и оригинальные. На выставке стояла Шуховская водонапорная башня, которая использовалась еще и как смотровая площадка, и вообще была гвоздем программы. Вместе с выставкой появился драмтеатр, первый электрический трамвай и масса других вещей, которые сильно повлияли на жизнь в городе. Первый путеводитель по выставке, кстати, составил Василий Виноградов, дед Татьяны Павловны Виноградовой, профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ.
Автозавод
Гигантское предприятие, которому не было аналогов в Советском Союзе, построенное фактические «в чистом поле», далеко за городом – кругом одни деревни, – и за рекордные 18 месяцев. Город здесь прошел школу индустриализации не только на уровне технологий, но и на уровне человеческих ресурсов. Нижнему, можно сказать, повезло, что предприятие было решено построить здесь.
Экспериментальный жилой район на Мещерском озере
Мощное градостроительное явление середины 1970-х годов. Результат обмена опытом с архитекторами из ГДР, но притом совершенно самостоятельная работа. В проектировании района вместе с ведущими советскими профильными институтами участвовали и горьковские архитекторы.
Одна из важных особенностей проекта – все жилые дома и общественные здания, в том числе школа, вместе с прилегающей инфраструктурой вводились синхронно, то есть район с первого дня был фактически полностью обустроен для жизни.
Планировки квартир были нестандартными, была разработана целая линейка фасадных панелей с необычным декором, дабы избежать монотонности.
Район состоит из домов переменной этажности, в том числе террасных домов. На первых этажах некоторых из них были запроектированы квартиры с патио, которые позволяли сделать жилье более приватным. Аналогичное решение было применено, кстати, и в нескольких современных жилых комплексах Нижнего Новгорода – «Шаляпин», «Панин», «Плотничный». А на Мещерском озере это было сделано 50 лет назад, между прочим.
Нижегородская архитектурная школа
Движение, которое зародилось в середине – конце 1980-х, но получившее известность и признание на уровне страны в следующем десятилетии. Для нашей архитектурной школы характерно уважение к городскому контексту и высокая взаимная, цеховая требовательность.
Я назову два объекта, хотя явление многоплановое и разнообразное. Это, конечно, здание бывшего банка «Гарантия» Александра Харитонова на Малой Покровской и «Налоговая» Евгения Пестова на Фрунзе.
Оба объекта были построены практически одновременно. В них сплавились несколько эпох нижегородской архитектуры, в них можно услышать отголоски и некоторых современных европейских тенденций, но все это вместе абсолютно самобытно, по-хорошему регионально. Это такой региональный романтизм, которого нигде больше не было и не будет. Нижний в разные эпохи выглядел по-разному, но свое лицо у него оставалось всегда. Два этих объекта наследуют этот принцип. В них много отзвуков прошлого, но в то же время много и новаторства. Ничего подобного в городе раньше не строили, но это плоть от плоти нижегородское.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: архив редакции
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