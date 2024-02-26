Кто строит Нижний будущего?

Руководитель и главный архитектор архбюро АМ-Project, член Союза архитекторов России, кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна архитектурной среды ННГАСУ, член Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Андрей Мурунов читает лекции, ведет практические занятия и курирует дипломные работы, многие из которых побеждают на Международных смотрах. А еще активно занимается практической проектной работой. Андрей — автор более двадцати реализованных объектов жилого, общественного и промышленного назначения. Например, он занимался реконструкцией территории, прилегающий к Московскому вокзалу в Нижнем, проектировал ЖК «Дом на набережной», многоквартирные дома на улицах Лопатина, Путейская, Волжская, Родионова и многих других.