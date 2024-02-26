Кто строит Нижний будущего?

Реконструкция башен Кремля и Чкаловской лестницы, монументальные Residence Prime и «Дом на набережной». Готовясь к премии «Нижний будущего — 2024», НН.Собака.ru познакомилась c преподавателями ННГАСУ, которые еще и много проектируют в городе и регионе, то есть отлично знают, чему учат своих студентов.
Максим Горев
Руководитель и главный архитектор «Проектной Компании ГОРПРО», член правления нижегородского отделения Союза архитекторов России, член государственной экзаменационной комиссии и старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ.
Обучает будущих архитекторов и активно ведет практическую деятельность. Максим Горев — автор более пятидесяти градостроительных и архитектурных проектов. Например, жилых комплексов «Мегаполис» и Residence Prime.
Дмитрий Иванов
Старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и главный архитектор проектов мастерской ННГАСУ. Читает лекции, проводит практические занятия, курирует дипломные работы студентов, занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению, реставрации и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
А еще проектирует жилые и общественные пространства. В портфолио Дмитрия Иванова более ста работ. Например, сохранение стен, башен Кремля и Чкаловской лестницы, благоустройство территорий малых городов (Чкаловск, Городец, Кулабеки, Лысково, Семенов).
Григорий Качемцев
В ННГАСУ — с начала века, сначала учился сам — теперь учит других. Как старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды проводит практические занятия и руководит дипломным проектированием. Параллельно с этим выполняет обязанности главного архитектора в Нижегородском проектном институте.
Денис Федулов
Начальник управления градостроительного проектирования «Института развития агломерации Нижегородской области», член Союза архитекторов России и преподаватель ННГАСУ.
Занимается градостроительными задачами в области планировании городских территорий, а также в части комплексного освоения жилых территорий.
В его портфолио проекты индивидуальных жилых домов, таунхаусов, коттеджных поселков, общественных и административных зданий, торговых центров, развлекательных комплексов, многоквартирных ЖК. Работает с объектами культурного наследия. В 2022 году получил «Серебряный диплом» на фестивале «Архитектурное наследие» за ревалоризацию территории на берегу Банного озера.
Андрей Мурунов
Руководитель и главный архитектор архбюро АМ-Project, член Союза архитекторов России, кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна архитектурной среды ННГАСУ, член Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Андрей Мурунов читает лекции, ведет практические занятия и курирует дипломные работы, многие из которых побеждают на Международных смотрах. А еще активно занимается практической проектной работой. Андрей — автор более двадцати реализованных объектов жилого, общественного и промышленного назначения. Например, он занимался реконструкцией территории, прилегающий к Московскому вокзалу в Нижнем, проектировал ЖК «Дом на набережной», многоквартирные дома на улицах Лопатина, Путейская, Волжская, Родионова и многих других.
Фото: Анастасия Волкова
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