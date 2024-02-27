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Город

Медиа-день премии «Нижний будущего»: программа

Мультимедиа «НН.Собака.ru» соберет урбанистов, девелоперов, краеведов, искусствоведов, кураторов, художников, архитекторов и дизайнеров в Академии «Маяк» 27 февраля. В день премии «Нижний будущего» они проведут стратегическую сессию и образовательные конференции. Расскажут, как делают наш город удобнее, зеленее, прогрессивнее, поделятся планами на будущее и, надеемся, вступят в коллаборации, которые помогут манифестировать городскую идентичность. 

Медиа-день премии «Нижний будущего» запустит стратегическая сессия. Ее основные темы: городская специализация и идентичность, культурный код, вопросы краеведения.

Модератором выступит советник губернатора, директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

Участники сессии:

  • Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области;
  • Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области;
  • Марк Борблик, совладелец и основатель проектов на дизайн-заводе «Флакон» (2020 г.), сооснователь и управляющий партнер компании городского консалтинга «Проект Даль»;
  • Дарья Василькова, основательница бюро Art Group и бренда REDA, которая входит в топ-100 лучших дизайнеров России.

Тайминг: с 11:00 до 12:30

Образовательные конференции пройдут по двум направления — город и дизайн.

Направление «Город»
Тайминг: с 13:00 до 17:00

Секции по направлению:

  • ДИЗАЙН И БИЗНЕС
    Модератор: советник губернатора, директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.
    Участники:
    Дарья Василькова, основательница бюро Art Group и бренда REDA, входит в топ-100 лучших дизайнеров России;
    Алексей Еремин, архитектор бизнес-экосистем в Rocketmind, создатель бренда «Госуслуги», вице-президент по трансформации АНО «Цифровые платформы»;
    Александра Федорова, редактор телеграм-канала «Новый русский. Культурный код».


    Темы, которые будем обсуждать:
    Как дизайн, основанный на региональной культурной идентификации, поможет бизнесу в позиционировании, а городу — в формировании привлекательного имиджа для туристов.

  • СПОРТ
    Модератор: директор АНО «Рейтинг», организатор массовых спортивных событий Наталия Бочарова.
    Участники: 
    Екатерина Парилова, и.о. министра спорта Нижегородской области;
    Кирилл Палавин, основатель и тренер беговой школы «Палавин Спорт»;
    Андрей Серан, серийный wellness предприниматель, основатель мобильного приложения МойФитнес.рф
    Александр Тустановский, учредитель «ААТ Групп», круглогодичный спортивный комплекс «Волжский»

    Темы, которые будем обсуждать:
    Спорт – норма жизни или еще нет? Как жители города вовлечены в спорт и как развивается любительский спорт в целом?
    Вовлечение в спорт. Развитие спортивных комьюнити, спортивные события, геймификация.
    Спортивная инфраструктура. Что доступно жителям города и чего еще не хватает?
    Спорт не для достижений, а для впечатлений. Как привести в спорт и чем заинтересовать горожанина?
     
  • КУЛЬТУРА
    Модератор: главный редактор журнала Собака.ru Нижний Новгород Алена Зобова.
    Участники:
    Наталья Коренченко, коллекционер;
    Алиса Савицкая, шеф-куратор студии «Тихая»
    Майя Ковальски, искусствовед и сооснователь центра современного искусства TERMINAL A;
    Александр Комаров, заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина;
    Андрей Тубольцев, сооснователь и генеральный директор Dreamlaser, генеральный продюсер медиафестиваля Intervals и сооснователь мультимедиаарт-пространства ЦЕХ* 

    Темы, которые будем обсуждать:
    Искусство в Нижнем будущего.
    Коллекционирование: региональный опыт.
    Анонс главных событий 2024 года в новом статусе «Культурной столицы года».
     
  • ГАСТРОНОМИЯ
    Модератор: главный редактор мультимедиа Собака.ru Нижний Новгород, ресторанный критик Катерина Смирнова.
    Участники: 
    Марина Ладыгина, ресторатор («Горячо», TT bistro, «Краса»);
    Александр Котюсов, ресторатор («Пяткин», «Роберто», «Баренц»);
    Игорь Шиянов, шеф-повар Red Wall;
    Владислав Старков, ресторатор («Лаборатория вкуса»).

    Темы, которые будем обсуждать:
    Зачем нам рестораны – излишества и баловство или показатель высокого уровня жизни? Ресторан как свидетельство экономического и социального разрыва между бедными и богатыми?
    Нижегородские рестораны для нижегородцев или для туристов?
    Рестораны как лицо города. Урбанистический аспект.
    Кто для кого и кто кому что должен: ресторатор – власти или власть – ресторатору.
    Что дальше будет с ресторанами, шеф-поварами и их гостями? И как НН.Собака.ru управляет этими процессами?

    Интерактив:
    Угадываем нижегородский специалитет с завязанными глазами.
    Карточная игра «Наряди ресторатора в национальный костюм».
    Дегустация блюд из локальных продуктов от Red Wall.
    Дегустация моктейлей с нижегородской душой от «Лаборатории вкуса».

Направление «Дизайн»
Тайминг: с 13:00 до 15:00

Спикеры:

  • Анна Муравина, член правления АДДИ (Ассоциация дизайнеров и декораторов интерьеров) и BIID (Института интерьерного дизайна в Лондоне), входит в топ-10 лучших дизайнеров страны;
  • Алексей Елисеев, генеральный директор и совладелец сети магазинов английского декора стен Manders, признанный эксперт в области интерьерного дизайна и цветовой гаммы;
  • Андрей Мороз, генеральный директор компании Лионтекс. Имеет 23-летний опыт в сфере производства, технологий и создания коллекций тканей для интерьера, председатель ГЭ комиссии Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова, эксперт международного уровня в области технологии производства интерьерных тканей, художник, урхитектор, мастер МВА.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НА МЕДИА-ДЕНЬ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ.

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Теги:
Нижний будущего 2024

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