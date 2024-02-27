Медиа-день премии «Нижний будущего»: программа

Мультимедиа «НН.Собака.ru» соберет урбанистов, девелоперов, краеведов, искусствоведов, кураторов, художников, архитекторов и дизайнеров в Академии «Маяк» 27 февраля. В день премии «Нижний будущего» они проведут стратегическую сессию и образовательные конференции. Расскажут, как делают наш город удобнее, зеленее, прогрессивнее, поделятся планами на будущее и, надеемся, вступят в коллаборации, которые помогут манифестировать городскую идентичность.