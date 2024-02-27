Медиа-день премии «Нижний будущего»: программа

Мультимедиа «НН.Собака.ru» соберет урбанистов, девелоперов, краеведов, искусствоведов, кураторов, художников, архитекторов и дизайнеров в Академии «Маяк» 27 февраля. В день премии «Нижний будущего» они проведут стратегическую сессию и образовательные конференции. Расскажут, как делают наш город удобнее, зеленее, прогрессивнее, поделятся планами на будущее и, надеемся, вступят в коллаборации, которые помогут манифестировать городскую идентичность.
Медиа-день премии «Нижний будущего» запустит стратегическая сессия. Ее основные темы: городская специализация и идентичность, культурный код, вопросы краеведения.
Модератором выступит советник губернатора, директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.
Участники сессии:
- Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области;
- Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области;
- Марк Борблик, совладелец и основатель проектов на дизайн-заводе «Флакон» (2020 г.), сооснователь и управляющий партнер компании городского консалтинга «Проект Даль»;
- Дарья Василькова, основательница бюро Art Group и бренда REDA, которая входит в топ-100 лучших дизайнеров России.
Тайминг: с 11:00 до 12:30
Образовательные конференции пройдут по двум направления — город и дизайн.
Направление «Город»
Тайминг: с 13:00 до 17:00
Секции по направлению:
- ДИЗАЙН И БИЗНЕС
Модератор: советник губернатора, директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.
Участники:
Дарья Василькова, основательница бюро Art Group и бренда REDA, входит в топ-100 лучших дизайнеров России;
Алексей Еремин, архитектор бизнес-экосистем в Rocketmind, создатель бренда «Госуслуги», вице-президент по трансформации АНО «Цифровые платформы»;
Александра Федорова, редактор телеграм-канала «Новый русский. Культурный код».
Темы, которые будем обсуждать:
Как дизайн, основанный на региональной культурной идентификации, поможет бизнесу в позиционировании, а городу — в формировании привлекательного имиджа для туристов.
- СПОРТ
Модератор: директор АНО «Рейтинг», организатор массовых спортивных событий Наталия Бочарова.
Участники:
Екатерина Парилова, и.о. министра спорта Нижегородской области;
Кирилл Палавин, основатель и тренер беговой школы «Палавин Спорт»;
Андрей Серан, серийный wellness предприниматель, основатель мобильного приложения МойФитнес.рф
Александр Тустановский, учредитель «ААТ Групп», круглогодичный спортивный комплекс «Волжский»
Темы, которые будем обсуждать:
Спорт – норма жизни или еще нет? Как жители города вовлечены в спорт и как развивается любительский спорт в целом?
Вовлечение в спорт. Развитие спортивных комьюнити, спортивные события, геймификация.
Спортивная инфраструктура. Что доступно жителям города и чего еще не хватает?
Спорт не для достижений, а для впечатлений. Как привести в спорт и чем заинтересовать горожанина?
- КУЛЬТУРА
Модератор: главный редактор журнала Собака.ru Нижний Новгород Алена Зобова.
Участники:
Наталья Коренченко, коллекционер;
Алиса Савицкая, шеф-куратор студии «Тихая»
Майя Ковальски, искусствовед и сооснователь центра современного искусства TERMINAL A;
Александр Комаров, заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина;
Андрей Тубольцев, сооснователь и генеральный директор Dreamlaser, генеральный продюсер медиафестиваля Intervals и сооснователь мультимедиаарт-пространства ЦЕХ*
Темы, которые будем обсуждать:
Искусство в Нижнем будущего.
Коллекционирование: региональный опыт.
Анонс главных событий 2024 года в новом статусе «Культурной столицы года».
- ГАСТРОНОМИЯ
Модератор: главный редактор мультимедиа Собака.ru Нижний Новгород, ресторанный критик Катерина Смирнова.
Участники:
Марина Ладыгина, ресторатор («Горячо», TT bistro, «Краса»);
Александр Котюсов, ресторатор («Пяткин», «Роберто», «Баренц»);
Игорь Шиянов, шеф-повар Red Wall;
Владислав Старков, ресторатор («Лаборатория вкуса»).
Темы, которые будем обсуждать:
Зачем нам рестораны – излишества и баловство или показатель высокого уровня жизни? Ресторан как свидетельство экономического и социального разрыва между бедными и богатыми?
Нижегородские рестораны для нижегородцев или для туристов?
Рестораны как лицо города. Урбанистический аспект.
Кто для кого и кто кому что должен: ресторатор – власти или власть – ресторатору.
Что дальше будет с ресторанами, шеф-поварами и их гостями? И как НН.Собака.ru управляет этими процессами?
Интерактив:
Угадываем нижегородский специалитет с завязанными глазами.
Карточная игра «Наряди ресторатора в национальный костюм».
Дегустация блюд из локальных продуктов от Red Wall.
Дегустация моктейлей с нижегородской душой от «Лаборатории вкуса».
Направление «Дизайн»
Тайминг: с 13:00 до 15:00
Спикеры:
- Анна Муравина, член правления АДДИ (Ассоциация дизайнеров и декораторов интерьеров) и BIID (Института интерьерного дизайна в Лондоне), входит в топ-10 лучших дизайнеров страны;
- Алексей Елисеев, генеральный директор и совладелец сети магазинов английского декора стен Manders, признанный эксперт в области интерьерного дизайна и цветовой гаммы;
- Андрей Мороз, генеральный директор компании Лионтекс. Имеет 23-летний опыт в сфере производства, технологий и создания коллекций тканей для интерьера, председатель ГЭ комиссии Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова, эксперт международного уровня в области технологии производства интерьерных тканей, художник, урхитектор, мастер МВА.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НА МЕДИА-ДЕНЬ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ.
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