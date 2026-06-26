«Хотела золотую парчу на одно плечо с подолом "хвост русалки", но пошла в невнятной ржавой занавеске»

Экс-главред «НН.Собака.ru», журналист и гастрокритик Катерина Смирнова (на днях дочитали ее новую книгу «Как выжить в соцсетях: как любить, дружить и сводить счеты на просторах интернета») свою 126-ю школу «обожала и на выпускном хотела быть самой красивой». Именно поэтому на репетицию прически в салон рядом с домом она ходила трижды и платье шили на заказ у бабушки-портнихи: «Я-то хотела золотую парчу на одно плечо с подолом годе, его тогда называли «хвост русалки», но на выпускной пошла в невнятной ржавой занавеске».

«Отмечали мы в каком-то загородном отеле, ближе к полуночи я переоделась в другое дурацкое платье, но хотя бы короткое и не сковывающее движений. А туфли просто скинула и танцевала босиком. Это был 2004 год, в моде у выпускниц были исключительно свадебные наряды. Я на фоне десятков невест выглядела контрастно, видимо, это вселило смелость в Сережу из «Б» и он признался, что влюблен в меня с третьего класса. Потом даже пару раз сходила с ним на свидание. Это были последние годы без ЕГЭ, я без труда поступила в Иняз на отделение журналистики переводческого факультета, потому что с 14 лет печаталась в городских газетах».