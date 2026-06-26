«Хотела золотую парчу на одно плечо с подолом "хвост русалки", но пошла в невнятной ржавой занавеске»

Узнали, про что пели, о чем мечтали и во что наряжались герои «НН.Собака.ru» на своих выпускных.
27 и 28 июня в большинстве российских школ пройдут выпускные вечера. Наши герои поделились с нами трогательно-комичными воспоминаниями и фотосвидетельствами своих школьных торжеств.
Евгения Кобелькова, известная также как клоун Ася, училась в обычной школе в Заволжье. Так сложилось, что выпускные экзамены она провалила (но потом успешно пересдала, горя желанием стать артисткой) и на вручении аттестатов осталась без диплома. Однако в памяти сохранился красивый танец для выпускного, который тщательно готовили всем классом.
«В этом танце смешались и грусть от предстоящего расставания с одноклассниками, и радость от того, что за последний год мы все невероятно выросли и сблизились. Сейчас я с теплом вспоминаю каждого из своих одноклассников и все чаще ловлю себя на мысли, как же мне повезло. Они оказались по-настоящему добрыми и отзывчивыми товарищами – теми, кто всегда подставит плечо».
На выпускном художник Максим Трулов не мечтал о карьере, машине или собственном кабинете: «Я просто был уверен, что продолжу рисовать. В тот момент граффити казалось мне чем-то бесконечным, и этого ощущения хватало, чтобы не переживать о будущем».
Экс-главред «НН.Собака.ru», журналист и гастрокритик Катерина Смирнова (на днях дочитали ее новую книгу «Как выжить в соцсетях: как любить, дружить и сводить счеты на просторах интернета») свою 126-ю школу «обожала и на выпускном хотела быть самой красивой». Именно поэтому на репетицию прически в салон рядом с домом она ходила трижды и платье шили на заказ у бабушки-портнихи: «Я-то хотела золотую парчу на одно плечо с подолом годе, его тогда называли «хвост русалки», но на выпускной пошла в невнятной ржавой занавеске».
«Отмечали мы в каком-то загородном отеле, ближе к полуночи я переоделась в другое дурацкое платье, но хотя бы короткое и не сковывающее движений. А туфли просто скинула и танцевала босиком. Это был 2004 год, в моде у выпускниц были исключительно свадебные наряды. Я на фоне десятков невест выглядела контрастно, видимо, это вселило смелость в Сережу из «Б» и он признался, что влюблен в меня с третьего класса. Потом даже пару раз сходила с ним на свидание. Это были последние годы без ЕГЭ, я без труда поступила в Иняз на отделение журналистики переводческого факультета, потому что с 14 лет печаталась в городских газетах».
Единственный выпускной, который был у основательницы ироничной галереи «С трудностями», художницы Екатерина Нестерец, отправляет нас в Набережные Челны, откуда она родом, а именно – в местную Школу дизайна. Ощущалось происходящее во всех смыслах как прощанием с домом – «это было единственное родное место, откуда было грустно уходить». Расставание было неизбежным: Екатерину ждал Нижний Новгород и ННГАСУ.
И! Обратите внимание на уникальный кадр 2009 года с афтерпати после выпускного из музыкального училища имени Балакирева. На фоне речки Кеза – Тимофей Гольберг, музыкант и дирижер всемирно известного Московского государственного академического камерного хора, вместе с нынешним руководителем симфонического оркестра НМУ Ильей Горюшиным.
«У дирижеров самая главная часть выпускного – концерт (мне как дирижеру «выдали» хор из моих сокурсников). Полный зал гостей, все в красивых нарядах, торжественная атмосфера и ты исполняешь музыку, которую любишь. Затем были афтерпати, сначала официальные, еще в училище, а потом у меня на даче, в Семеновском районе, куда мы выбрались всем курсом на пару дней. В музыкальном училище нас не только учили ремеслу, но и показывали, что музыка – это стиль жизни. Наши любимые учителя очень самоотверженно своим примером это доказывали».
Художница и владелица леди-уиппетов Поля Стриж (лауреат премии «ТОП 50» этого года!) школу закончила с чувством облегчения и выпускной для нее действительно был праздником: «Я отсидела свои 11 лет и знала, что впереди меня ждет большой мир, где я наконец смогу выбирать где быть, как жить и что делать».
Будущий урбанист и главред «Архитектурных излишеств» Павел Гнилорыбов в том же 2009-м закончил Глубокинскую среднюю школу № 32 в Ростовской области. На выпускном танцевали вальс («до сих пор та мелодия рингтоном в голове»), а с Михаилом Корнюшиным, который впоследствии стал дипломированным электриком, разыграли сценку, переодевшись в Равшана и Джамшута.
«"Наша Раша" была популярна, и эти роли мы разыгрывали года три, как Штепсель и Тарапунька. Потом спел под гитару песню на мотив «А я теряю корни», помню только: «Мы школу покида-а-а-е-ем пока еще несмело, мы в воздухе раста-а-а-е-м куском большого мела», там дальше была полная дичь. Ночь прошла весело, дискотека, стол с газировкой и обязательными сладкими рулетами, а в 3 часа утра мы всем классом пошли встречать рассвет на холмы, откуда виден весь наш небольшой степной поселок».
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