Павел Гнилорыбов: «Вы скоро из своих закатов будете варить варенье оранжевого цвета и в банки его закатывать»

Да, у вас в канале был опрос про третью столицу после Питера и Москвы. Мы там лидируем.



Вы лидируете, хотя у Казани оформлен торговый знак. Очень часто еще Екатеринбург и Новосибирск называют третьей столицей. Хотя Нижний по населению только седьмой в стране.

Совершенно точно Нижний – «карман России». Моя личная Римская империя – это, конечно, Нижегородская ярмарка. Нижний хорош в изобретении новых титулов вроде «столицы закатов» или «столицы шаурмы». Кстати, шаурма на Средном – ужасная. Ну, точнее, она была когда-то хорошая, но сейчас… Ты получаешь этот сверток в 0,8 килограмма, который оказывается майонезной бомбой.

Мне кажется, нужно культурно торговать всем, чем только можно. Зданиями, людьми, смыслами, закатами. Самара вот тоже пыталась перетянуть себе волжские закаты. Но на самом деле неважно, где закат лучше. Важно, как вы это упаковали и продали. Вы как были купцами в XIX веке, которые умели пыль в глаза пускать, так и в XXI отлично с этим справляетесь. Какой еще город может на десяти экранах (от Нью-Йорка до Дубая) показывать свои закаты? (Павел говорит о видео с закатами, которое транслировали на крупнейших билбордах мира. – Прим. ред.) Вы под них инфраструктуру подготовили – сколько на Федоровского площадок, где можно закат посмотреть! Вы скоро, мне кажется, эти закаты в банки будете закатывать и варить варенье оранжевого цвета из райских яблочек. Прекрасно, когда ты приходишь в кремль и видишь, как борские теплицы светятся, а солнце поднимается, – удивительный переход.

Еще мне в Нижнем очень нравится, как берут знаковых людей и используют в качестве брендов. Например, Лобачевский – везде. Или Кулибин – с ним и конкурсы, и парки, и премии. Очень нравится ваша игра с названиями – «сладкий Горький», «нежный Нижний». Поток бесконечных эпитетов. Нижний – это город словесной эквилибристики. Пусть так и продолжается.