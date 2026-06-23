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Общество

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ТОП50 2026: самая знаменитая премия снова в городе

29 июня мы с гордостью назовем имена 50 героев Нижнего в Концертном пакгаузе на Стрелке.

Здесь наш мыс доброй надежды, порт приписки нашего вдохновения и многолетнее место встречи с людьми, для которых нет ничего невозможного. Это уже 13-я по счету премия: значит непременно будет счастливой для нас и наших лауреатов.

«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» создан для чествования реальных достижений. Здесь мы не идем за трендами, алгоритм выбора всегда один — в нашем топе те, кто создают новые смыслы, подвигают людей на поступки, заставляют говорить о Нижнем в стране и мире.

Просвещение и книги, мода, спорт, наука и технологии, бизнес, кино и театр, искусство, музыка, урбанистика — лауреатов 9 номинаций премии по традиции объявим на сайте «НН.Собака.ru», во всех социальных сетях и в одном из самых больших номеров журнала, содержащем 50 историй наших героев.

В 2025-м в номинации «Искусство», например, мы отметили художника Евгению Гольцеву, которая переизобрела один из главных промыслов региона, а вместе с ним и саму себя; среди музыкальных открытий оказался инди-бэнд СТРИО, еще год назад локальный проект, теперь постоянный резидент крупнейших музыкальных фестивалей страны.

Перечитываем интервью и вспоминаем главные моменты важнейшего (и самого красивого!) вечера прошлого года. 

Журнал «Собака.ru» с 2005 года вручает премию «ТОП50. Самые знаменитые люди города» в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде первая церемония вручения наград прошла в 2013 году.

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:

Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»

Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!

Официального партнера — Институт демографического развития «ОСНОВА»

Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

Партнера — «Стрелка кофе»

Теги:
ТОП50 2026 НН

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