ТОП50 2026: самая знаменитая премия снова в городе

«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» создан для чествования реальных достижений. Здесь мы не идем за трендами, алгоритм выбора всегда один — в нашем топе те, кто создают новые смыслы, подвигают людей на поступки, заставляют говорить о Нижнем в стране и мире.

Просвещение и книги, мода, спорт, наука и технологии, бизнес, кино и театр, искусство, музыка, урбанистика — лауреатов 9 номинаций премии по традиции объявим на сайте «НН.Собака.ru», во всех социальных сетях и в одном из самых больших номеров журнала, содержащем 50 историй наших героев.

В 2025-м в номинации «Искусство», например, мы отметили художника Евгению Гольцеву, которая переизобрела один из главных промыслов региона, а вместе с ним и саму себя; среди музыкальных открытий оказался инди-бэнд СТРИО, еще год назад локальный проект, теперь постоянный резидент крупнейших музыкальных фестивалей страны.

Перечитываем интервью и вспоминаем главные моменты важнейшего (и самого красивого!) вечера прошлого года.