СТРИО: «Жанры искусственно ограничивают артиста»

Междугородный инди-бэнд (Нижний, Ростов, Чебоксары) – проект-альманах, который выдает порцию первостатейного мейнстрима, замешанную на палитре нишевых мелодий и ритмов. Треки группы за этот год переехали из наушников на телеэкраны, фестивали альтернативной музыки и неожиданно в парки – в крупных столичных зеленых зонах этим летом можно будет услышать главный бэнгер трио – «Чайки».
«Вы странные – работайте вместе!» С такими словами наши наставники на музыкальном форуме в Казани объединили нас в группу и поставили перед задачей – написать трек за неделю. Мы погрузились в работу с головой: целыми днями и ночами накидывали идеи и пытались совместить три наших разных творческих мира во что-то цельное. Так родилась первая песня «Не догнать». Когда мы ее представили, даже не думали, что из этого что-то получится. А потом узнали, что мы взяли гран-при. Это был полный шок, и в тот момент стало ясно, что это только начало. С тех пор так и продолжаем идти вместе.
После объединения стало понятно, в каком направлении двигаться. До знакомства мы все занимались музыкой, но не знали, чего конкретно от нее хотим. Егор с 15 лет писал инструменталы, работал с аранжировками и метался между рэпом и инди-роком. Глеб участвовал в университетском хоре, где пел соул и госпел. А Настя была хореографом и к написанию текстов приступила только на форуме. Мы пробовали творить по отдельности, но настоящая магия случилась, когда наши пути пересеклись.
Сочинять на расстоянии – сложно. Поэтому собираемся раз в полгода, но хотим намного чаще. Когда ты в одной комнате – предложил идею и сразу видишь фидбэк. А на расстоянии: скинул демку в чат, а там тишина. Все на работе, у всех свои дела. Эти паузы между отправкой и ответом – они такие неестественные для творчества. Мысли теряются, импульс гаснет. В песне «В бесконечном танце» особенно заметен этот подход – она собрана как пазл из кусочков. Хотя у нас многие песни такие, но эта – особый Франкенштейн. Мы пробовали писать удаленно, но когда снова все встретились – первым делом вернулись к трекам, которые делали изначально вживую.
Лейтмотив группы – сокращать расстояние между людьми. Многие наши друзья из Нижнего, которые переехали, говорят: «Ваши песни помогают нам проживать разлуку и расстояние». Видимо, мы случайно взяли на себя то, что откликается у многих. В наших текстах это проявляется по-разному: где-то прямо в строчках про расставания и переезды, где-то между строк – в ощущении, что нужно преодолевать километры ради чего-то важного. Даже наш творческий процесс построен на постоянном сокращении расстояний – между городами, людьми, идеями.
Жанры искусственно ограничивают артиста. Мы, например, сами не можем и не хотим втискивать нашу музыку в один жанр. Такая разноплановость получается естественно: во-первых, нам просто кайфово пробовать всё. Во-вторых, у нас у всех свои музыкальные бэкграунды, и когда они сталкиваются в одной песне – получается уникальная синергия. Но есть и философский момент: жанр – это рамки. Вот представьте: на улице метель, и нам хочется написать песню именно об этом. Но если бы мы заранее решили, что играем, допустим, только про несчастную любовь, пришлось бы эту метель как-то насильно впихивать в концепцию. Мы сознательно не надеваем эти жанровые наручники. Пусть музыка живет и меняется вместе с нами.
Локация фотосъемки героев – «Терминал А» – знаковое место для почитателей нижегородского и отечественного совриска. Для группы оно таковым является по двум причинам: обложка трека «Где-то там» сделана на фоне Волги рядом с выставочным комплексом, и первая встреча коллектива после дебютного релиза произошла именно в стенах арт-пространства.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Шагалкин
Стиль: Алина Семяшкина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
Одежда: MAAG, LICHI
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Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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