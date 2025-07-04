СТРИО: «Жанры искусственно ограничивают артиста»

«Вы странные – работайте вместе!» С такими словами наши наставники на музыкальном форуме в Казани объединили нас в группу и поставили перед задачей – написать трек за неделю. Мы погрузились в работу с головой: целыми днями и ночами накидывали идеи и пытались совместить три наших разных творческих мира во что-то цельное. Так родилась первая песня «Не догнать». Когда мы ее представили, даже не думали, что из этого что-то получится. А потом узнали, что мы взяли гран-при. Это был полный шок, и в тот момент стало ясно, что это только начало. С тех пор так и продолжаем идти вместе.

После объединения стало понятно, в каком направлении двигаться. До знакомства мы все занимались музыкой, но не знали, чего конкретно от нее хотим. Егор с 15 лет писал инструменталы, работал с аранжировками и метался между рэпом и инди-роком. Глеб участвовал в университетском хоре, где пел соул и госпел. А Настя была хореографом и к написанию текстов приступила только на форуме. Мы пробовали творить по отдельности, но настоящая магия случилась, когда наши пути пересеклись.