Евгения Гольцева: «Я сейчас все время с матрами»

С первой матрой достаточно забавно вышло. В 36 лет у меня случился инсульт, а я до этого занималась росписями. Но после приступа мне нельзя было даже на стул вставать. Я уж думала, что придется заниматься одной живописью. Стали ко мне в мастерскую прибегать детишки. И вот для мастер-классов с ними я купила 50 деревянных болванок. И мы начали их расписывать. Они были у нас необычные, но на самом деле все-таки дурацкие, то есть это никакая еще не матра была, просто развлечения ради приклеивали к ним камни какие-то, забивали в них гвоздики, делали прически.

В 2022-м моя подруга, которая из той странной коллекции матрешку когда-то купила, заказала у меня побольше, чтоб деньги в ней хранить. И вот я случайно нахожу мастера, талантливого токаря в Семенове. И мы вдруг тут же разворачиваем бурную деятельность. Я тогда уже поняла, что привязываться к классической форме матрешки значит нанести обиду мастерам промысла, и начала разрабатывать свои. Порядка 30 форм разработала за первый год. И мне очень нравится с Алексеем, моим мастером, работать. Он все время меня подстегивает, мол, давай сложнее, Жень, давай интереснее. Говорит, ты не представляешь, как я устал делать подсвечники и солонки.

Вообще день рождения матры – 1 декабря 2022 года, когда я придумала название. Выложила первые экземпляры и попросила подписчиков помочь ее назвать. Все включились, что мне было, конечно, приятно, но почему-то пытались связать название с моей фамилией. А потом я решила просто сократить матрешку до матры, а со временем, узнала, что матра – это отрезок времени, равный морганию глаза либо выдоха-вдоха. И это, кстати, перекликается с концепцией матры, которая в своей росписи никогда не повторяется.