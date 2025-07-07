Евгения Гольцева: «Я сейчас все время с матрами»

Кот по Бродскому – сокращенный лев, матра по Гольцевой – сокращенная матрешка, но только в имени. Другая тактильность, иная форма, монолитность – весь внутренний мир и многослойность идеи напоказ. Как матра, набирающий силу символ новой промысловой идентичности из Нижнего, смогла появиться? Ее создательница Евгения Гольцева говорит, что случайно, а мы думаем – встреча наследия и наследственности. Если в роду у тебя изобретатель легендарной тальянки и вертолетостроитель в свободное время, что-то подобное случиться с тобой обязано.
Мои прадед и прапрадед были гармонных дел мастера. А прапрапрадед был турком, из торговцев. Звали его Сапарул Сарач, он приехал на нашу ярмарку и остался в Нижнем, а потом женился на моей прапрапрабабушке. Его переименовали потом в Степана Сараничева, чтоб быстрее прижился, видимо. А вот его сын, Михаил Степанович, как раз начал заниматься гармонями, «австрийки» делал. Его сын, Максим Михайлович, мой прадед, позже изобрел знаменитую нижегородскую тальянку. Видимо, от них у меня тяга к промыслу.
А папа был инженером, но у него тоже был творческий склад. Собирал терменвоксы. Он даже во дворе пробовал собирать вертолет. Понятно, что это было практически неосуществимо, но все же это было интересно. Мама смеялась, но мы с братом верили, что полетим обязательно.
В детстве я ходила в художку. Я очень много занималась росписью досок и так раздобыла деньги – по заказу учителя русского языка расписала пять досочек.
А потом в нашем линдовском универмаге купила маме на день рождения набор матрешек. Но мама их просто убрала в шкаф, а через какое-то время они оказались у папы, он приспособил их под хранение гвоздей разных размеров. Поэтому мои матры не открываются, они монолитные.
С первой матрой достаточно забавно вышло. В 36 лет у меня случился инсульт, а я до этого занималась росписями. Но после приступа мне нельзя было даже на стул вставать. Я уж думала, что придется заниматься одной живописью. Стали ко мне в мастерскую прибегать детишки. И вот для мастер-классов с ними я купила 50 деревянных болванок. И мы начали их расписывать. Они были у нас необычные, но на самом деле все-таки дурацкие, то есть это никакая еще не матра была, просто развлечения ради приклеивали к ним камни какие-то, забивали в них гвоздики, делали прически.
В 2022-м моя подруга, которая из той странной коллекции матрешку когда-то купила, заказала у меня побольше, чтоб деньги в ней хранить. И вот я случайно нахожу мастера, талантливого токаря в Семенове. И мы вдруг тут же разворачиваем бурную деятельность. Я тогда уже поняла, что привязываться к классической форме матрешки значит нанести обиду мастерам промысла, и начала разрабатывать свои. Порядка 30 форм разработала за первый год. И мне очень нравится с Алексеем, моим мастером, работать. Он все время меня подстегивает, мол, давай сложнее, Жень, давай интереснее. Говорит, ты не представляешь, как я устал делать подсвечники и солонки.
Вообще день рождения матры – 1 декабря 2022 года, когда я придумала название. Выложила первые экземпляры и попросила подписчиков помочь ее назвать. Все включились, что мне было, конечно, приятно, но почему-то пытались связать название с моей фамилией. А потом я решила просто сократить матрешку до матры, а со временем, узнала, что матра – это отрезок времени, равный морганию глаза либо выдоха-вдоха. И это, кстати, перекликается с концепцией матры, которая в своей росписи никогда не повторяется.
Готовых матр у меня около 800 в мастерской сейчас. Одна-три в месяц продается, а остальные постоянно участвуют в выставках. Есть такие, которые продавать нельзя. Хотя мне многие говорят: ты должна сделать копию – одну продать, вторую оставить себе. А я копию сделать не могу. Не то что не хочу, а просто не могу ее повторить, представляете? Я один раз попробовала, и она получилась совершенно какая-то безжизненная. Будто без души.
Я сейчас все время с матрами. Просыпаюсь в 8 утра, быстренько завтракаю и начинаю работать, и могу сразу несколько матр начать. В 80 процентах случаев, когда начинаю работу, не знаю, куда меня это приведет. Всегда сюрприз. Никаких задач не ставлю, но когда понимаю, что справилась, как ребенок радуюсь и только после этого даю матре имя. Имя каждой написано на донышке. Там моя фамилия, год изготовления и имя матры.
У меня две дочери, 15 и 17 лет. Мои матры такие, какие они есть в стилистическом смысле, – во многом благодаря им. Дети проверяют меня. Я смотрю на их реакцию, когда работаю. Они периодически делают в своих комнатах небольшие выставки матр. Относятся к ним с большим трепетом. Но не думаю, что они выберут мою профессию. Они видели, как художнику тяжело, как мне было непросто до рождения этого проекта. Мне на самом деле стало сильно легче и интереснее именно с появлением матр в моей жизни.
Евгения Гольцева сфотографирована в своей мастерской. Здесь рождаются и обитают матры. Не матрешки, а многоликие существа, вмещающие в себя весь мир.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Арина Федотова
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
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