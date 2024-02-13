Майонез, импрессионизм и архитектура: главред «НН.Собака.ru» проведет ужин-путешествие

Традиционно 19 век — век перемен и революций. Начинался он с париков и кринолинов. А заканчивали его люди в цилиндрах и на поездах.

В пяти подачах шефа ресторана Александра Николаенко — от майонеза к Павловой и от романтизма к импрессионизму. За эносопровождение с опьяняющим смыслом отвечает Кирилл Сулима.

Ресторан «19» (улица Ошарская, 8А)

18+

Узнать, куда бежать на этой неделе за гастро открытиями, можно в нашем традиционном дайджесте. В нем не только День святого Валентина, хотя и он тоже. А еще самое странное гозе, вечеринка в стиле поп-арт и даже торговля людьми! Точнее – свиданиями с ними.







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Фото: архив редакции



