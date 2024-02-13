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Майонез, импрессионизм и архитектура: главред «НН.Собака.ru» проведет ужин-путешествие

21 февраля в ресторане «19» (тот самый, который в шорт-листе «Пальмовой ветви») пройдет гастроужин «Главные шедевры XIX века». Его проведет наш диджитал-главред и ресторанный критик Катерина Смирнова и искусствовед Римма Газе. 

 

Традиционно 19 век — век перемен и революций. Начинался он с париков и кринолинов. А заканчивали его люди в цилиндрах и на поездах.

В пяти подачах шефа ресторана Александра Николаенко — от майонеза к Павловой и от романтизма к импрессионизму. За эносопровождение с опьяняющим смыслом отвечает Кирилл Сулима.

Ресторан «19» (улица Ошарская, 8А)
  

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Узнать, куда бежать на этой неделе за гастро открытиями, можно в нашем традиционном дайджесте. В нем не только День святого Валентина, хотя и он тоже. А еще самое странное гозе, вечеринка в стиле поп-арт и даже торговля людьми! Точнее  – свиданиями с ними. 



 

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Фото: архив редакции


 

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